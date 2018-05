Caty Marí ha tingut una afinitat amb la naturalesa des de petita. Quan va complir els 31 va tenir unes experiències espirtituals molt fortes que li van canviar la manera de veure la vida. Imparteix seminaris per tot el món per potenciar l’energia que desprèn l’anomenat punt Can-Pal, situat just a sota del melic.

–Què té d’especial aquest punt?

–És un arxiu de memòria de l’evolució material, des de la creació del primer àtom. Aquesta zona, que es troba al baix ventre, just sobre l’òs del pubis, és on es va crear la primera cèl·lula, que després va donar forma al nostre cos físic.

–Per què és important per al benestar de les persones?

–Hi ha un fil per via directa entre el cosmos i aquest punt. Mai s’ha tallat. Si ho hagués fet, no tindríem cos físic.

–Quin és l’objectiu dels seminaris?

–Consisteix a quadrar la part espiritual amb la física. Quan es posen en contacte, a través del punt Can-Pal, es fusionen les dues formes de veure la vida.

–I quin és el benefici que en treuen les persones que assisteixen als teus tallers?

–Que la persona no es dispersa, se sent en pau interior, tranquil·la i segura d’ella mateixa. Fa que sigui més fàcil que les idees puguin passar a l’acció.

–Hi ha qui té aquesta connexió des que neix?

–Tota la gent hauria d’estar connectada des del naixement, però de vegades ens passen coses a la vida, xocs, que fan que la persona s’allunyi de si mateixa i senti una tristor o una enyorança que no sap d’on ve. La reconnexió que faig als seminaris no dura per sempre, sinó que cadascú ha de treballar-la a casa.

–Com s’ha de treballar?

–Per fer la reconnexió cal que la persona senti que el seu punt d’energia està al baix ventre, en comptes d’estar al cap o al cor. Ha de sentir que està connectada en un punt més a sota del normal. Sembla molt senzill, però s’ha d’aprendre a conèixer on estan les energies i com recol·locar-les.

–Com es recol·loquen?

–Les energies saben llegir. Una energia que du una informació incorrecta i xoca amb una informció que és una veritat viscuda, es contagia, ho entén i es recol·loca.

–A qui s’adrecen els seus seminaris?

–A tothom, des dels nens més petits fins a gent de 70 anys.

–També viatja a països que tenen un potencial energètic.

–Sí, faig seminaris a llocs com Suïssa, França, Espanya, Itàlia... Cada cap de setmana a un país diferent. El que més èxit té són els intensius de 7 dies a uns terrenys de Cáceres i Eivissa, on treballem en contacte directe amb la natura. Són treballs sensitius que serveixen per aclarir-nos i a valorar les coses que tenim.