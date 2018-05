Enric Closa (Barcelona, 1986) sempre ha estat vinculat a l’esport del país. Primer va competir amb l’equip nacional d’esquí i després amb el VPC Andorra i amb els Isards. Per preparar-se, va conèixer el crossfit i finalment, va apostar per aquest esport. L’any passat va competir a Espanya i aquest any ha saltat a l’àmbit europeu, competint a l’Athens Throwdown. És el propietari de la Borda CrossFit.

–Per aquells que no coneixen el crossfit, com el definiria?

–És un esport d’alta intensitat i atrau la gent perquè cada dia és diferent. No és la monotonia d’un gimnàs convencional. A escala mundial, ha crescut exponencial i l’Open, prova que es celebra a tot el món, cada cop té més participants.

–No és un gimnàs, però a les instal·lacions hi podem veure màquines.

–Efectivament, perquè les necessitem per fer exercicis cardiovasculars, com bicicletes i rems, i també una estructura per la gimnàstica esportiva i per fer barres. Es combinen exercicis de cada gran bloc.

–Com arriba a muntar La Borda CrossFit?

–Vaig conèixer aquest esport en un altre centre d’Andorra i em vaig enganxar. Després vaig descobrir la competició i laboralment, vaig decidir obrir el meu propi local fa set mesos.

–I com està funcionant?

–Estic molt content. Tota l’afluència que esperava tenir en un any, ja l’he aconseguit. I portem set mesos. Ara mateix tenim uns 120 socis.

–Quines són les dimensions del crossfit a Andorra?

– El practiquen entre 400 i 500 persones. Però també hi ha gimnasos que fan una imitació del crossfit, ja que és una marca registrada.

–El pot fer qualsevol persona?

–Sí. Una persona totalment sedentària el pot practicar perquè el fet de ser un punt oficial i tenir els nostres estudis, ens permet adaptar els entrenaments a cada persona. Tenim uns exercicis base i es poden adaptar, des de nens de sis anys a persones de 80 o 90 anys.

–Com és una sessió de crossfit?

–Primer es fa cinc minuts de metabòlic per activar el cos. A partir d’aquí, es fa mobilitat articular, durant uns altres cinc minuts. Després, es passa a l’escalfament general, que dura de deu o dotze minuts, i a la part central de l’entrenament, on treballem tècnica i força. Finalment, passem a la part principal, que dura entre deu minuts i mitja hora i és on es fa l’entrenament fort sense parar, és a dir una sèrie d’exercicis a realitzar tan ràpidament com es pugui o un màxim de voltes en un cert temps.

–D’on ve el nom del local?

–Estem dins d’una borda, és un entorn únic. A més, tot el que ens envolta s’anomena la Borda Mateu.