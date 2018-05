–Quin és el projecte més important realitzat fins ara? –A Andorra, la competició internacional d’snow Total Fight de Grandvalira. Cada any col·laborem amb l’organització que ens dona la llibertat de crear un contingut diferent de la resta de mitjans que cobreixen l’esdeveniment. A escala internacional, destacaria el tracte amb clients com Nike o Red Bull. També hem portat tota la producció d’una app mòbil.

–Per què van decidir instal·lar-se a Andorra? –Quan vam crear Abstract Films vam veure que a l’hivern, a Espanya, no es fan moltes coses en l’àmbit d’esports de neu i vam pensar que creant contingut a Andorra podíem fer una cosa diferent. A més, en aquell moment, Andorra era un dels referents dins el món de l’snow i els snowparks i, en ser un país petit, ho teníem tot a mà. Arran de cobrir esdeveniments esporàdics, ens vam convertir en habituals i des de fa cinc anys, cada temporada d’hivern som a Andorra.

–Quina ha estat l’evolució professional des que van sortir de l’EMAV fins avui? –Sobretot hem millorat el plantejament dels projectes de cara als clients. Al principi anàvem una mica perduts i no sabíem negociar o vendre una idea, però amb el temps hem adquirit els coneixements necessaris. A més, a l’hora d’encarar un projecte, ens hem especialitzat en la producció prèvia.

–Com neix la idea? –A l’EMAV ens enteníem molt bé i veient que hi havia una demanda de professionals que oferissin serveis personalitzats sense ser grans productores, vam creure que teníem una bona oportunitat de negoci. A poc a poc vam veure que podia ser el nostre dia a dia i vam acabar apostant per això.

Miquel Soler (Barcelona, 1986) i Víctor Lecha (Corbera de Llobregat, 1991) es van conèixer l’any 2012 a l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona. El projecte de final de curs va ser el precedent que els va convertir en joves emprenedors instal·lats, hivern rere hivern, al Principat. Una bona idea i una càmera és tot el que necessiten per posar-se en marxa. –Què és Abstract Films? –Som una productora que ofereix serveis audiovisuals a diferents sectors, sempre buscant la millor entesa amb el client per oferir-li la solució més adequada al seu projecte.

Per Victoria Gómez

