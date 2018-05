La Nuria Fàbrega té 18 anys i és una de les alumnes de l’escola Vatel d’Encamp. Va cursar el batxillerat científic amb la idea d’estudiar medicina, però finalment va canviar d’opinió i s’ha endinsat en el món de la restauració, el turisme i la direcció hotelera. Destaca que el més important és poder treballar amb un grup ben cohesionat.



–Quin canvi passar del batxillerat científic a l’hoteleria. Com va anar?

–Jo volia estudiar medicina i a força de parlar amb alguns metges tots em deien més o menys el mateix: és una carrera que no es penedien d’haver-la estudiat, però que se’ls havia menjat la joventut. I això em va tirar enrere perquè tinc moltes ambicions de viatjar, veure món, conèixer cultures, etcètera. Crec que el coneixement és molt enriquidor. Llavors em va sortir l’oportunitat d’estudiar a Vatel. El projecte em va interessar i crec que surt molt ben preparat i a més permet viatjar i veure món.

–Li agrada el que està fent?

–Sí, jo venia de fer ciències, matemàtiques i biologia i de cop m’he vist fent economia i màrqueting que són terrenys que desconec però m’agraden. Estic descobrint coses que no sabia que m’agradaven.

–El seu somni és arribar a dirigir un hotel?

–La veritat és que vaig descobrint sobre la marxa. Tenia una idea preconcebuda pensant en la medicina i ara ho he trencat totalment. El què vaig descobrint és molt interessant i dinàmic. M’agrada, però no sé ben bé què faré el dia de demà.

–Creu que falta més formació en el món de l’hoteleria?

–Sí. A vegades veus gent que fa la feina a disgust o amb desgana i em xoca, perquè a mi m’ha semblat divertit i amè. Crec que cal conscienciació del que suposa la feina, perquè quan fas una cosa amb desgana potser el client no torna. I quan un client torna i se’n recorda de tu és molt agraït.

–Sembla que qualsevol pot fer de cambrer.

–Sí, però hi ha moltes coses a tenir en compte. Per exemple, en temes de protocol, primer se serveix a la dona que a l’home. Tinc un amic que ha fet estudis en aquest àmbit i ho nota moltíssim. Fins i tot si sortim a dinar i ho fan malament, els renya.

–Què li sembla la qualitat de l’hoteleria a Andorra?

–Crec que està en desenvolupament i que encara falta camí. Però es progressa bé i ràpid. Sabem que ens falta però volem arribar-hi i crec que s’aconseguirà.

–Amb escoles com Vatel deu ajudar.

–Sí, és un principi i anem en la bona direcció. A més ens formem amb gent molt qualificada. Realment ens donen una oportunitat per dir: «Canviem i fem les coses molt bé»

–Què és el més important que ha après?

–La cohesió del grup. No hi ha altra cosa que faci rendir millor un equip que una bona cohesió. Quan tens disputes no rendeixes bé. Un bon ambient de treball és bàsic.