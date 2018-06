Les últimes temporades ha estat un dels porters menys golejats de la Primera Catalana. Després de set anys a l’FC Andorra, deixa l’entitat per afontar noves fites. Les primeres seran al país, però les segones les té enfocades travessant l’oceà Atlàntic, als Estats Units.



–Fa pocs dies va tancar la seva etapa a l’FC Andorra. Va jugar l’últim partit contra l’Atlètic Alpicat. Quines van ser les seves sensacions?

–Estic molt content d’haver estat tot aquest temps al club. Va ser una setmana molt especial per a mi. La nit abans del partit em va costar dormir i em vaig aixecar d’hora. Em va agadar molt que juguéssim a casa, perquè així no només em podia acomidar dels companys i de la gent de l’entitat jugant, sinó que també vaig poder fer-ho dels aficionats.

–El tècnic va tenir un detall substituin-lo uns minuts abans d’acabar el matx. I va tenir la sorpresa que els companys li fessin el passadís per a que abandonés el camp...

–Em vaig sorprendre molt veure a tots els jugadors anant cap a la zona del canvi per fer-me el passadís. Va ser molt especial que ho fessin. No m’ho podia haver imaginat abans, va ser tota una sorpresa. Al cap i a la fi, ells són com la meva família.

–Com definiria la seva etapa a l’FC Andorra?

–Ha estat una etapa única. Hem viscut de tot, amb ascensos i descensos, però sempre hem estat units i comportant-nos com a professionals. Tot això s’ha de viure i hem tingut tot tipus d’emocions i sentiments. Totes les vivències m’han fet créixer com a persona.

–De moment, el seu futur més proper passa per la Lliga Nacional...

–Sí, tinc un parell de propostes d’equips del país i alguna acceptaré. Estic expectant per començar una nova etapa a la lliga, que ha canviat molt des de que fa uns anys vaig estar al Lusitans. Tinc ganes de seguir gaudint del futbol en els últims anys que em queden.

–Continuar a la selecció ha pesat per continuar jugant al país?

–Aquest és un element important. Crec que encara puc ajudar molt a la selecció i vull seguir aportant.

–Hem parlat del seu futur més proper. Però a mig termini té altres projectes força més llunyans, als Estats Units.

–És un repte que em poso per dintre d’uns anys. Introduir-me en una escola de futbol, no només com a tècnic sinó també en tasques executives, és tota una fita, i més en un projecte professional com el que se’m presenta, que està creixent molt. Fa un any no m’hagués imaginat tenir aquesta oportunitat.

–Veig que té clar que seguirà vinculat al món del futbol. Ho té ben decidit.

–Aquest esport i tot el que l’envolta és el que més m’agrada. Tinc projectes en els dos sentits, al camp i als despatxos, i això m’atrau molt.