Jonathan Viana és el director d’A-Comunicacions, una agència de publicitat andorrana que gestiona la imatge empresarial dels seus clients. Aquí, la feina del community manager és imprescindible.

–Quina és la feina del community manager?

–El community manager és el punt entremig entre l’empresa i el client. És qui s’encarrega de difondre productes, informació, serveis i altres prestacions d’una companyia.

–És una feina que ara està molt de moda.

–Sí, és una feina que fa quatre anys no existia, i ara cada vegada hi ha més gent que s’hi dedica. Però no tothom té una titulació.

–La gent pensa que qualsevol pot ser un bon comunicador.

–Exacte, però és imprescindible fer un curs de formació en social media i màrqueting en línia. A partir d’aquí, sí és cert que la pràctica és el què dona agilitat. Ser community manager no és només penjar fotos i posar hastags.

–Per què és important que una empresa tingui un bon community?

–La comunicació és vital avui dia i el community s’encarrega de què tot sigui corporatiu, fins i tot els petits detalls. També és veritat, però, que sense un bon dissenyador gràfic, ho té molt complicat per tirar endavant. És un treball en equip i ambdós s’han d’entendre per expressar bé les idees. És el que fa que la teva empresa destaqui per sobre les altres i en un país petit com Andorra això és molt important.

–A escala individual, per què és important el manteniment a les xarxes socials?

–Actualment sembla que si no tens Facebook o Instagram no ets ningú. Jo considero que és interessant ser a les xarxes socials, però hem de tenir cura del que publiquem, hi ha uns límits. Les xarxes socials són una arma de doble fil i quan hi ha alguna cosa dolenta, és molt difícil controlar-la.

–La gent és conscient dels perills?

–No. Però la responsabilitat és de cadascú. El perfil privat ajuda a posar barreres, però quasi ningú li presta atenció i tothom pot ser trobat pràcticament de casualitat posant el seu nom a la casella de cerca.

–Creu que alguna xarxa social que avui sembla imprescindible té els dies comptats?

–Jo crec que no. Fa un temps, Instagram va sobrepassar a Facebook a escala empresarial. Què va fer Facebook? Comprar Instagram. Problema resolt. Encara hi ha futur.

–Quin és el futur de les xarxes socials?

–A partir d’ara sempre hi haurà xarxes socials. Penso que és un mercat de futur i qualsevol empresa ha de ser-hi. No es tracta només de les xarxes, sinó també de la pàgina web.

–Què està passant amb les polítiques de privacitat aquests dies?

–Que ara l’usuari controla les seves dades i per a què s’utilitzen. Això és molt positiu, però a les empreses nacionals no ens afecta, perquè som fora de la comunitat europea.