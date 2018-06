La parròquia d’Ordino se suma enguany a la Taula Nacional de la festa del foc i aquest Sant Pere s’estrenarà amb el seu nou col·lectiu fallaire. Albert Roig, un dels principals impulsors, es mostra especialment il·lusionat amb el projecte i espera que aviat s’incorporin més membres (i la resta de parròquies) a aquesta tradició centenària declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco des de l’any 2015.

–Com ha nascut el nou col·lectiu de fallaires d’Ordino?

–Ja fa un any, alguns fallaires que vivim a Ordino ens vam plantejar la idea de recuperar aquesta tradició a la nostra parròquia i ho vam explicar al comú. Vam iniciar converses amb tots els actors que podrien estar implicats, especialment amb grups que volen recuperar la cultura popular, i hem aconseguit ser una quinzena de fallaires ordinencs. Esperem créixer en els anys vinents.



–Per què s’estrenaran el dia de Sant Pere, 28 de juny, en comptes del dia de Sant Joan?

–Això ho vam decidir amb el comú. Si volem que les falles d’Ordino siguin un èxit, crèiem que és millor cremar-les per la festa parroquial, el dia de Sant Pere. El 28 de juny és festa a la parròquia i cremarem les falles el mateix dia que es fa la revetlla i la costellada, perquè és quan tothom surt al carrer.

–De moment són 15 fallaires. Pensen a obrir una inscripció per l’any que ve?

–Aquest any ho hem limitat a 15 persones i tenim gent en llista d’espera. Però ara viurem la primera experiència i hem de veure com funciona de cara al futur.

–Com se senten els participants que cremaran una falla per primera vegada?

–Estan desitjosos d’aprendre a construir la falla i després a cremar-la. És un repte pel qual hem passat tots els fallaires, però acaba sent una incògnita que en 30 segons desapareix.



–Quin serà el recorregut?

–Començarà a la plaça de l’Església, després anirem pel carrer Major i conclourà al Prat del Call, amb el ball de les bruixes i la cremada de la falla tradicional, que la farà un padrí de 86 anys.

–A escala nacional, com serà el cap de setmana fallaire?

–Ara mateix estem constituint la Taula Nacional de Falles, on hi ha representants de cada col·lectiu i una de les missions és organitzar activitats conjuntes. Des que som Patrimoni de la Humanitat tenim la necessitat d’organitzar-nos internament i hem creat un ens que aglutina a les cinc parròquies participants i ens representa davant de les institucions internacionals. Ordino s’ha sumat a Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Encamp.

–Què suposa ser Patrimoni de la Humanitat?

–És una fita importantíssima que reconeix la nostra festa i una tradició ancestral del país. Alhora també ens posa molts deures, en el sentit de preservar la celebració i fer divulgació i pedagogia per donar-la a conèixer. Preservar i divulgar són els dos verbs principals dels fallaires des del moment en què la Unesco ens reconeix com a Patrimoni.

–Creu que la resta de parròquies s’haurien de sumar a la Taula Nacional?

–Aquest seria el meu gran desig, però no es pot imposar a ningú. A principis del segle passat les falles eren una festa de la canalla i el jovent i totes les parròquies cremaven.

–Per què es va perdre la tradició?

–Es va perdre als anys 50 pel creixement demogràfic i urbanístic d’Andorra. A més, el canvi socioeconòmic i que els joves hagin marxat a estudiar fora també ha afectat. Hi ha diferents condicionants del país que fan que festes ancestral com les falles desapareguin de l’espai públic, tot i que sí s’han mantingut en espais privats.

–Celebrem, doncs, que ara tots podem tornar a gaudir de les falles.

–Sí, però això ho ha de fer la gent de cada parròquia. Les falles són un virus molt bo que crea anticossos a altres tipus de maldats que hi ha al món.