El principi més important de la medicina és no fer mal al pacient, i controlar o no la qualitat ambiental d’un centre de salut pot ser vital per a les persones que han de passar llargues jornades ingressades. Segons la doctora Glòria Cruceta, és necessària l’existència d’una normativa que controli els paràmetres de la bioseguretat per tal de no perjudicar més el malalt. A més, assegura que malgrat que a Andorra no hi ha cap llei que ho reguli, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell és al mateix nivell que els europeus, però alerta del possible incompliment en les clíniques privades.

–Com afecta la qualitat ambiental als centres de salut?

–Afecta a totes les persones que hi van, però hem de tenir en compte que normalment es tracta de gent malalta o que requereix algun tipus d’intervenció, de manera que abans d’entrar al centre ja té un problema. Si la qualitat ambiental de l’edifici no és bona, els pot afectar fins al punt de perjudicar la seva bioseguretat. Un de cada 50 pacients mor per una infecció contreta a l’hospital que no té res a veure amb la seva malaltia inicial.

–Què diu la normativa europea al respecte?

–El que marca la llei és quins són els nivells admesos com a normals per a cada tipus d’espai on es pot tractar un pacient. Hi ha països en que per llei és obligatori complir la normativa i països on només són recomanacions. A Andorra, no hi ha cap llei que ho reguli, però l’hospital del país ho controla.



–Per què és més important conscienciar a les clíniques privades que als hospitals públics?

–Com he dit, no existeix cap normativa andorrana que reguli la qualitat ambiental de l’hospital, però Nostra Senyora de Meritxell fa un gran seguiment per consciència mèdica. Aquesta consciència no hi és tant en les clíniques privades, sobretot en les petites. És important saber que amb una bona regulació ambiental es poden salvar vides.

–Quina és la situació actual als centres sanitaris d’Andorra?

–L’hospital Nostra Senyora de Meritxell està totalment equiparat als nivells europeus. Quant a clíniques privades,el Ministeri de Salut demana uns requisits que s’han de complir abans d’obtenir el permís d’obertura. Entre aquests estudis i comprovacions hi ha la qualitat de l’ambient i l’aire del centre i això està totalment establert a Andorra. Ara bé, el seguiment i la periodicitat d’aquests estudis ja no estan marcats i a vegades es deixa de controlar. Si algun centre ho fa, és per la seva voluntat d’oferir un servei de qualitat a l’usuari, no per llei.

–Vostè considera, doncs, imprescindible tenir una normativa andorrana?

–Jo crec que les normatives estableixen requisits i límits, la manera de fer els estudis... I això és molt important i estic convençuda que és més un tema de coneixement que d’obligatorietat. Penso que quan els professionals coneixen la normativa, la porten a la pràctica. En aquest cas concret, a més, costa molt poc, perquè la despesa es mínima i perquè dona tranquil·litat i seguretat de cara als serveis que s’ofereixen en una clínica mèdica privada.

–Podria avançar alguna cosa del què s’explicarà demà a la jornada de l’AAQAI sobre l’Hospital de Puigcerdà?

–Aquest cas és molt especial perquè és un hospital català, francès i andorrà. Vindran els seus experts a explicar com tracten la bioseguretat de l’hospital que és molt modern i on es compleixen tots els estudis, i la bioseguretat es comprova mensualment! En aquest aspecte, és un hospital capdavanter.