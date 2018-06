La Rosa Maria Sabaté Cardona té 35 anys i en fa ja una dotzena que col·labora en l’organització de la festa major del barri del Puial. Les activitats, amb propostes per a grans i petits, comencen avui i s’allarguen fins diumenge en el marc d’una celebració que aquest any ja arriba a l’edició número 59.

–Com va involucrar-se en l’organització de la festa?

–Aquesta festa la va començar a fer el meu avi amb una colla de nois més del barri ja fa 59 anys. Era una cosa que m’agradava i m’hi vaig voler sumar. Tot el que són tradicions i festes majors a l’aire lliure sempre m’han agradat.

–Deu ser de les poques festes de barri que queden.

–Sí, abans en feien al Cap del Carrer però es va deixar de fer, la de la Margineda també es va perdre i només quedem nosaltres. La veritat és que sap greu que es perdin. Porta molta feina organitzar-ho, però després és molt maco veure que la gent ve i s’ho passa bé.

–Quines són les principals dificultats amb què es troben?

–No en tenim moltes, la colla que som fa temps que anem fent i ara ja sabem com muntar-ho. Potser el més complicat és la part econòmica. Tenim una ajuda del comú però et van retallant els pressupostos.

–I troben joves que vulguin participar?

–Depèn de l’època. Ara tots tenim fills i com que des de petits ho viuen, suposo que quan seran més grans ho voldran fer.

–És també una manera de cohesionar la gent del barri i de la parròquia?

–Sí. Ara s’està fent molta cosa al barri antic, per exemple, la Nit de Copes, i tot això ajuda que la gent vagi a aquests llocs que potser abans quedaven més apagats. Ara es fan més coses i la gent ens coneix més.

–És una bona oportunitat per reivindicar altres racons de la capital.

–Sí, exactament. Dones vida a aquests racons que havien quedat apagats. També de cara a la gent del país perquè n’hi ha que no sabien on era el barri del Puial.

–Cal fer més feina per recuperar tradicions?

–De feina sempre n’hi ha per fer. Tot es pot millorar i fer coses noves. Mai hem de deixar de lluitar per continuar amb les tradicions.

–El barri del Puial també un nucli fallaire important. La festa major és com una prèvia de la nit de Sant Joan?

–Sí. El dissabte a la tarda es fa el taller de falles i venen els fallaires. A més, allà és on s’inicia el recorregut de les falles, perquè és on es fa el bateig del foc.

–En la programació d’activitats suposo que busquen coses per grans i petits.

–Sí, avui comencem amb la missa de Sant Antoni. Divendres hi haurà ball de nit, dissabte a la tarda el taller de falles i a la nit més ball i el diumenge a la tarda un espectacle infantil i coca i xocolata per acabar.