Ximo Fillol (València, 1987) és l’estrella de la Jackson Dance Company, un grup artístic que repassarà els videoclips més mítics del rei del pop demà, en un espectacle que tindrà lloc al Prat del Roure, a les 21.30h.



–Quan comença a imitar Michael Jackson?

–En sóc un gran fan. Amb cinc anys ja m’agradava i des de ben petit m’he dedicat a cantar les seves cançons. Em vaig apuntar a molts concursos d’imitació i vaig aconseguir alguns premis.

–Quan converteix el hobby en una afició?

–Quan vaig complir els 18 anys. Vaig començar a fer espectacles de format petit en festes privades. El 2011 vam decidir crear el grup artístic de Jackson Dance Company i vam començar a actuar per la Comunitat Valenciana.

–La gira nacional va venir poc després.

–El 2016 se’ns va plantejar una gira nacional recorrent els millors teatres d’Espanya. Li vam donar un toc més professional, vam fer un càsting, vam fer canvis d’espectacles, de vestuari... En aquesta gira estem fent més de 80 concerts per tot el país.

–Quantes persones formen el grup?

–Som vuit ballarins i tres cantants, però de vegades duem més artistes. La història està narrada pels cantants, que expliquen la seva vida relacionada amb les cançons de Michael Jackon. I llavors estic jo, que represento la figura del rei del pop.

–Hi ha moltes bandes tribut de Michael Jackson. Què us diferencia?

–Hi ha molts imitadors i bandes tribut, però nosaltres ens allunyem d’aquest concepte i hem creat un espectacle musical en què es narra una història i es dona més importancia al cos de ball. Normalment les bandes tribut tenen uns quatre ballarins i nosaltres portem fins a 10. Estem avalats pel club de fans de Michael Jackson com la millor banda tribut a nivell nacional.

–Quin repertori tenen?

–Representem els videoclips, que és el que la gent coneix. Interpretem cançons com Thriller, Smooth criminal o Black or white.



–També interpreta cançons amb coreografies pròpies?

–Fem un recorregut de tota la seva trajectòria musical, des de Jackson 5 fins als assajos que es van poder veure al documental This is it. A més, tenim algun tema en què li donem el nostre toc personal.

–Què és el que més li agrada del rei del pop?

–La seva manera de transmetre al públic. Amb un simple gest la gent es tornava boja, i era per la potència que tenia a l’hora de fer aquests balls. Anaves a un concert seu i era pura energia i sentiment. I a més, és un artista molt complet i va crear un moda, un estil.

–Amb quins temes es quedaria?

Amb Billie Jean. Conté el seu ADN. Quan veus el barret, el gua de brillants, els mitjons blancs i ell tot vestit de negre, o escoltes el solo de bateria, de seguida saps quin tema és.