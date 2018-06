A principis del mes de maig es va crear l’Associació de Comerciants i Hotelers d’Ordino, amb l’objectiu de donar visibilitat al sector i crear un front comú per fer la parròquia més competitiva. De moment s’hi han adherit una cinquantena d’establiments, que representen el 70% del total. El seu president, Joan Nuñez, està convençut que faran d’Ordino un dels referents més grans del país.

–Quina és la situació actual de l’Associació d’Hotelers i Comerciants d’Ordino?

–Ja s’ha consolidat l’inici de l’associació i, després de diverses reunions amb el comú, tenim una sèrie de propostes sobre la taula que ens aquests moments s’estan desenvolupant. Molt aviat ens tornarem a trobar i aleshores acabarem de concretar les accions determinades per implantar-les. Crec que anem en la bona direcció.

–Podria avançar alguna d’aquestes accions concretes?

–Fins que no siguin consensuades per totes les parts no les podem fer públiques. Però hi ha vàries i totes són molt interessants per la parròquia. A més, el Comú d’Ordino està introduint una figura nova per dinamitzar els processos per donar-nos a conèixer. A finals de mes ja podrem donar més informació.

–Quina és la finalitat d’aquesta nova figura?

Serà una persona que s’encarregarà de la coordinació de tots els àmbits relacionats amb el turisme i la seva promoció. Sobretot es crea pensant en la temporada vinent d’esquí, ja que és quan esperem l’afluència més important de públic, i més amb totes les inversions que s’estan fent a Arcalís actualment. Creiem que això, juntament amb el nou forfet combinat amb les dues valls, donarà bastant de joc.



–Ara per ara, quins són els objectius de l’associació?

Intentar que es consideri el potencial de la nostra parròquia. Tenim un gran entorn natural que pot ser un reclam, tant per a la gent del país com pels de fora. Volem ser un referent i que tothom digui: «Anem a Ordino perquè sabem que trobarem allò que volem». A més a més, hi haurà a l’abast una xarxa de comerços, hotels i restaurants amb condicions ben atractives.

–Està enllestit el segell de qualitat?

–El procés està iniciat, i només s’ha d’acabar de definir el model i la imatge. En un termini molt curt de temps estarà totalment enllestit.

–Què pot dir respecte a el pla de dinamització comercial?

–Encara res. Hi ha moltes propostes en marxa, totes són encoratjadores, però hem d’establir un calendari, ja que el que busquem és potenciar les temporades més baixes.

–Últimament hagut moltes crítiques pel fet que els aparcaments de la parròquia siguin de pagament.

–Aquesta és una problemàtica habitual en la parròquia. No disposem de massa espais, per això s’està intentant habilitar zones i tot i que són de pagament, alguns aparcaments tenen un període de temps gratuït. El que no podem fer és que a Ordino ningú pagui i a la resta del país pagui tothom. En realitat, no es tracta de pagar o no pagar, es tracta que la gent entengui que és un espai públic per a tothom que ho necessiti. No es pot deixar el cotxe estacionat una setmana. Em consta que s’està treballant des del comú i que hi ha diverses propostes.

–No considera, doncs, que el fet d’haver de pagar per estacionar perjudiqui el comerç.

–Si es determina un bon horari, no ha de suposar cap problema. A altres parròquies ja s’ofereix una franja de temps gratuïta. Per exemple, si es té una hora gratuïta i s’ha d’anar a comprar, hi ha prou temps per fer les gestions. I si s’ha de pagar una hora, tampoc és cap disbarat, estem parlant d’imports simbòlics. A Ordino no hi ha espais, per tant, hem de crear aparcaments i, repeteixo, em consta que s’estan fent accions perquè siguin el més apropiades per a tots.

–Per què creu que va fracassar el primer intent de muntar una associació de comerciants a Ordino?

–Jo no hi era en aquell moment i ho desconec totalment. L’únic que puc dir és que una associació com aquesta requereix esforç i dedicació i els que en formem part actualment hi estem molt implicats. Hem fet nostre el projecte i el volem tirar endavant, i els bons resultats es veuran ben aviat.

–Aquests resultats es veuran abans de les vacances d’estiu?

–Sí, però seran propostes per executar a partir del mes de setembre. Per juliol i agost ja tenim prou feina a tots els nivells: comerços, restaurants, hotels... No cal fer accions per aquestes dates, sinó que les reservem per la temporada baixa, així després, quan sigui època d’afluència, la gent sabrà que a Ordino tenim propostes interessants que valen la pena.