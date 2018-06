Frederic Breton (La Cortinada, 1978) és jugador de petanca i assistirà als 18ns Jocs Mediterranis juntament amb Bruno Santmann. L’esportista fa molts anys que competeix en aquest esport. El seu darrer èxit van ser les dues medalles aconseguides als Jocs dels Petits Estats de San Marino l’any passat.

–Com arriba a jugar a petanca?

–Vaig començar amb sis anys amb el meu pare perquè tenir una família francesa vol dir petanca, és l’afició patriòtica. Des de llavors vaig començar a jugar i a guanyar, per aquell llavors hi havia molta afició a Andorra. Després del primer Mundial del 1991 vaig començar a competir en àmbit internacional.

–Com veu aquest esport a Andorra?

–Pel que fa a jugadors hem perdut molt perquè la joventut no arriba a pujar i no s’arriba a enganxar malgrat els resultats que hem fet. Hem de tenir en compte que a Andorra juguem durant cinc mesos perquè la climatologia és complexa. No tenim pista coberta i tot i això, hem fet resultats destacables. El Govern no ens segueix mai i el Comitè Olímpic ho fa de manera justa. Anem baixant en quantitat de clubs, la Federació és l’únic que aguanta.

–Com està la base?

–S’està intentant fer classes en l’àmbit escolar i hi ha iniciatives amb la Federació. Intentem coses però ens bloquegem perquè és un esport bastant popular però que costa veure’l com a tal.

–Quin és el problema?

–Hi ha poca afició competitiva. És més plaer i la seva imatge és el que costa de canviar. És una pena que els clubs baixin tant en nombre perquè la petanca fa jugar gent gran amb gent més petita.

–Quin considera que ha sigut el seu moment més feliç?

–El més exitós va ser l’any passat amb les medalles de San Marino. No m’esperava jugar tan bé i amb persones dures.

–I ara arriben els Jocs Mediterranis. Com se sent?

–Animat i motivat. A casa entreno amb boles sintètiques per interior quan plou i a fora, quan fa bo, vaig a la Massana i entreno sol perquè no ho puc fer amb el meu company. Té molta feina i no pot baixar del Pas de la Casa.

–Quins objectius s’ha marcat?

–Anem entrenant i viatgem amb moltes ganes. Hi haurà nivell i la Federació n’és conscient. Dels vuit països que estan inscrits en petanca, nosaltres i San Marino som els pitjors. Si quedem cinquens serà un miracle. Una medalla no és realista, però mai se sap. És tot en un dia.

–Serà complicat.

–Tota la gent bona del món hi serà. Marroc, Algèria, Itàlia, Espanya, França i Mònaco estan entre els deu primers del món.

–Però amb ganes de donar la sorpresa.

–I tant. En la prova de tir i precisió el Bruno Santmann ha demostrat que està en forma. Si li surt bé, podríem donar la sorpresa.