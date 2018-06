Esquiades.com és el venedor de neu més important de la península. La temporada passada van portar un total de 30.541 reserves al Principat que van representar 254.677 pernoctacions. En ple procés de dissolució de Grandvalira, el CEO i propietari únic de l’agència parla de com afecta la situació als seus clients.

–Vostès porten molts turistes a Andorra. El seu principal mercat és l’espanyol?

–Sí, en portem bastants. De fet, venem aproximadament el 10% dels forfets que es venen a Andorra. Nosaltres som especialment forts a Espanya, on tenim el 90% de les vendes i el 10% restant es reparteix entre Anglaterra, Irlanda, Portugal, França i Suècia, entre altres.

–Quines previsions tenen per la temporada 2018-2019?

–Ja tenim publicat el producte i hem començat a vendre, sobretot, en mercats internacionals que s’anticipen molt. El mercat espanyol també cada cop va anticipant una mica més i de moment anem batent les xifres de l’any anterior, tot i que encara la venda no és significativa. Però en principi ho veiem amb optimisme. Portem dues o tres temporades molt bones i de moment veiem que si no es torça res, hauria de continuar en la mateixa evolució.

–Quin és el producte que més comercialitzen?

–Som especialistes a empaquetar. Venem l’hotel més el forfet. Venem en origen, a través de la nostra pàgina web, el paquet. El cert és que durant l’hivern, el 95 o 97% de la gent ens compra hotel més forfet o hotel més Caldea. Hem de pensar que també som el principal client de Caldea. I a l’estiu tenim un portal que es diu Buscounchollo.com que és la principal venda flaix que hi ha a Espanya. Així que també enviem moltíssima gent a Andorra durant l’estiu.

–El preu és el factor més important que té en compte la gent a l’hora de comprar o també es busca qualitat i serveis?

–Sens dubte hi ha hagut una evolució els últims dos anys i hem detectat que s’han apujat molt els preus mitjans. Això vol dir que la gent ha incrementat el seu poder adquisitiu i ha pujat la seva disponibilitat per pagar. O potser és cert que busquen alguna cosa més de valor afegit. També és veritat que els preus, tant d’estacions com d’hotels, també han anat a l’alça.

–I això es pot mantenir?

–Crec que cal ser moderat perquè a vegades el sector de seguida s’envalenteix i si la pujada és molt excessiva el mercat no l’assimilia i et pots quedar fora. En el cas d’Andorra, en algun tipus de producte, el preus comencen a estar bastant per damunt d’altres destinacions i sí que és veritat que Andorra és un gran país, és un gran destí i amb moltes possibilitats per la qual cosa el preu es justifica una mica. Però cal tenir cura per no perdre quota de mercat.

–Què ofereixen les pistes d’esquí d’Andorra que no es trobi a les del Pirineu català, les de la resta de l’estat espanyol o a França?

–Penso que hi ha un tema importantíssim: Andorra és un país enfocat al turisme i treballat per al turisme. Té una gran capacitat d’après-ski i de poder combinar l’esquí amb moltes altres coses. D’altra banda, tampoc es pot negar que la inversió que s’ha realitzat a les pistes d’esquí és important. Aquí s’han invertit molts diners i la gent ho veu i ho comprova quan venen a esquiar. Això fa que Andorra tingui un diferencial que la gent està disposada a pagar. Venir aquí té un plus.

–Com viuen el procés de dissolució de Grandvalira?

–El que veig és que l’estació ha de fer el que cregui convenient i nosaltres com a partner estarem al costat dels nostres proveïdors en la fórmula que ells determinin. Però sens dubte, crec que Grandvalira ha fet una tasca molt important construint una marca molt potent. És una marca molt reconeguda i és una pena que aquest esforç i aquest treball es puguin veure afectats amb canvis.

–Per què?

–En l’àmbit internacional, la gent, quan ha de fer grans distàncies i venir a Andorra a passar una setmana o 15 dies, busquen un domini gran, un paquet que els permeti esquiar en unes pistes bastant grans perquè sinó, evidentment, potser tenen altres opcions. Jo penso que de cara a la llarga distància els pot afectar més i pel turisme de proximitat, menys. Però no ho veig positiu, encara que cadascú a casa seva fa el que creu convenient.

–Una de les coses que està per decidir és si es manté la marca i el forfet conjunt. Si tot això desapareix, quin efecte pot tenir?

–Com he dit, ens adaptarem a què calgui. Però evidentment, si hi ha d’haver una divisió més marcada, seria interessant poder mantenir el forfet conjunt. I si al final són forfets separats, que es pugui mantenir el màxim lligam possible per no perdre tota la feina que s’ha fet de construcció de la marca Grandvalira.

–El client final està al cas de què passa?

–No hem fet enquestes a la gent sobre el tema, però sí que és veritat que quan vas parlant, sobretot el client més fidel, sí que ho escolta amb preocupació. De totes maneres el client final va molt al dia a dia. Per tant, si van junts, perfecte, i si algun dia no ho estan, ja veuran si continuen pujant o canvien de destinació.

–Amb la separació es pot perdre potencial en relació a altres destins propers?

–A veure, per exemple, un client de Madrid, té diverses opcions de pistes de primer nivell, com poden ser Sierra Nevada, Formigal o Baquèria i Grandvalira, per descomptat. I jo crec que Grandvalira, la unió, està una mica per sobre que les altres, però amb la divisió no ho tinc tan clar, entraria a competir amb altres. Penso que ara per ara la gent té clar allò que li agrada, però tothom sap que el producte de Grandvalira ofereix un plus amb la unió. Té més quilòmetres i també es valoren les instal·lacions i el producte. També quant a la satisfacció. Al portal tenim unes enquestes que fem a tots els clients de valoració de les estacions i és bastant fidedigne perquè potser fem 20.000 o 25.000 enquestes. I Grandvalira sempre surt a la part alta del rànquing. I això vol dir que el nivell de satisfacció del client és bastant alt.

–S’ha dit que aquesta temporada que ve tot seguirà igual, però per la següent no hi ha res clar. Els genera dificultats aquesta situació?

–S’ha de reconèixer que l’equip actual ho està fent bé perquè de seguida ens han explicat que per la pròxima temporada no patíssim, que tot anava igual. Ens han passat les tarifes i ens han donat tranquil·litat per poder treballar. Però serà important que l’equip ens clarifiqui, a mitjans o finals de la temporada que ve, com quedarà exactament l’any següent perquè evidentment nosaltres ja pràcticament a final de temporada estem mirant com plantegem i com preparem l’altra temporada.

–Veuen possibilitats que finalment no hi hagi trencament?

–No tinc massa informació però confio que al final, almenys la marca Grandvalira, per una lògica econòmica la preservin perquè és una pena perdre tot el que s’ha aconseguit.

–Joan Viladomat va pronosticar un forfet de país en un termini de quatre o cinc anys. Creuen que seria atractiu?

–Penso que sí. Actualment el forfet conjunt existeix però no s’ha promocionat, potser perquè no interessava. Si en un futur interessa i s’hi aposta, penso que és una visió encertada. Pot ser bo, com dic és millor la unió que la separació i si les parts s’entenen, s’aconsegueix més unit.