La Mar Garcia i la Marissa McDonald col·laboren plegades a la botiga La mà de la Mar, on a més de crear i vendre tot tipus de productes manuals imparteixen tallers. Mantenen un feeling especial: la Mar dissenya i la Marissa, que és americana i porta uns deu anys a Andorra, sobretot s’ocupa de cosir. Les idees i les decisions , però, al final són de les dues, com la de presentar-se al concurs d’Iniciatives Ambientals, que han guanyat amb el projecte Viridi.

–Què significa Viridi?

–Vol dir verd en llatí. Com que aquest era el color que dominava i s’identifica amb la natura i l’ecologia, se’m va acudir buscar com es deia en llatí i ja em va agradar el nom.

–I en què consisteix?

–Són tres projectes: tovallons amb tela reciclada; bosses de malla per anar a comprar fruita i verdura; i embolcalls per als entrepans.

–I ja estan funcionant?

–Sí, i tant! En el cas dels tovallons, la idea és introduir-los a les escoles verdes perquè els alumnes els utilitzin a la cantina en comptes dels de paper. Ja vam fer un primer taller a principis de maig a l’escola francesa d’Andorra la Vella i els petits han començat a fer-los servir.

–I eren conscients de què significa el canvi?

–Són nens de 7 anys. Nosaltres els explicàvem que s’ha de reciclar, reutilitzar i reduir i els posàvem exemples de què comporta fer-ho.

–I els altres dos productes com beneficien el medi ambient?

–Les bosses són per substituir les de plàstic que ens donen als supermercats per a la fruita i la verdura sense cobrar-nos. I els embolcalls eviten que utilitzem paper, plata o film.

–I ja els estan comercialitzant?

–De moment, com que ho fem tot nosaltres, anem produint-ho a poc a poc, en plan casolà, i ho venem a la meva botiga i a fires com el Mercat de la Vall, el Fun Market... Tot i així, estem en contacte amb dos o tres establiments que potser ens ho podrien vendre.

–Són productes molt cars de cara al públic?

–Intentem que siguin molt barats perquè costa que la gent els compri...

–Com es pot prendre consciència?

–Si la gent no es consciencia quan veu una balena com la que va morir amb 70 bosses de plàstic a la panxa fa unes setmanes, ja és molt difícil. No sé on està el truc...

–No hi ha solució?

–Hem de tornar en moltes coses a com es feien abans, sinó deixarem un món bastant deplorable per als nostres fills i nets...

–S’esperaven el premi? Com el valoren?

–Ni pensàvem que ens podia tocar, però ens ha encantat; és el reconeixement a què estem fent més o menys bé la nostra feina. I els diners sempre van bé, però sobretot ens aportarà publicitat.

–Tenen altres projectes en ment més enllà de continuar amb el Viridi?

–No parem. Va ser sortir d’allà i la Marissa ja estava cantant noves idees!