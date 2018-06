Amb motiu del Dia Internacional de la Música, la Biblioteca Comunal d’Encamp organitza aquest dijous la tercera edició de Vibliosons, un tast de vins acompanyat de composicions musicals inèdites, creades a partir de les sensacions que evoquen el tast d’una ampolla de vi. La cap d’àrea, Patricia Calleja, avança que serà un taller sensorial que traslladarà als tastadors a una altra realitat.

–Què és Vibliosons?

–És una activitat que s’organitza amb motiu del Dia Internacional de la Música. Vibliosons és la unió del vi i la música en un espai tan singular i vinculat a la cultura, com és la biblioteca. En aquesta edició, ens acompanyaran, el violinista andorrà, Alexandre Aràjol Pons, i els vins de casa Auvinyà, de Sant Julià de Lòria.

–Com va sorgir la idea?

–Ja fa temps que des del Departament de Cultura s’estava plantejant fer algun taller sensorial d’aquest tipus. El maridatge entre artistes i vins, exclusivament seleccionats per aquesta ocasió, ens ha semblat una activitat interessant que pot engrescar un públic molt divers. Ja fa dos anys que es realitza l’activitat, amb molt èxit de participació, i aquesta serà la tercera edició.

–Per què van decidir fer-ho en una biblioteca?

–Les biblioteques són en realitat un petit univers, on a través de la lectura et pots traslladar a espais i realitats molt diferents. Hem trobat molt adient fer una activitat de caràcter cultural i també social, que pogués aglutinar diferents facetes relacionades amb l’art i la creació. Totes les activitats que proposem des de la biblioteca, estan pensades per assolir els nostres reptes: informar, formar i divertir.

–Com es pot maridar la música amb el vi?

–Els amants del vi diuen que l’enologia és ciència, art i passió, tres aspectes que també trobem molt lligats a la música. Nosaltres hem volgut aprofitar el Dia de la Música per oferir no només una actuació a la biblioteca sinó també per relacionar aquest art amb un altre element, en aquest cas el vi.



–A què evoca el tast d’una ampolla de vi?

–El vi té diferents aromes, intensitats i matisos al paladar, segons determinats aspectes com la bodega, l’anyada, la terra, la varietat del raïm... Són en realitat sensacions que desprèn cada ampolla de vi.

–Quins vins s’han triat per l’ocasió i per què?

–S’han escollit dos vins negres, Evolució Pinot Noir i Evolució Syrah i el vi Imagine Blanc de neu, tots de Casa Auvinyà de Sant Julià de Lòria. De la mateixa manera que tenim el plaer de comptar amb un músic del país, l’Àlex Aràjol, també ens sembla una gran oportunitat gaudir d’aquests vins andorrans, que són d’escassa producció, gairebé per a col·leccionistes.

–Últimament es fan tot tipus d’activitats a biblioteques, encara que no tinguin res a veure amb els llibres.

–A Encamp creiem que qualsevol activitat és bona per apropar la biblioteca a la gent.