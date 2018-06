La Zoe té 14 anys i assegura que les matemàtiques li han agradat des de petita. Després de superar una preselecció, finalment va aconseguir el primer lloc en la XXIX Olimpíada Matemàtica. Avui se’n va cap a València on al costat del segon classificat a la prova del país representaran Andorra en l’Olimpíada espanyola.



–Primer de tot, moltes felicitats!

–Gràcies.

–Li agraden les matemàtiques? S’esperava guanyar?

–Des de petita que m’agraden però no m’espera guanyar. Pensava que potser quedaria entre els 15 primers, però res més.

–Els exercicis els va trobar fàcils o difícils?

–Els tres primers una mica difícils, però me’n vaig sortir. Però l’últim no el vaig poder fer. Per això pensava que no guanyaria, perquè creia que algun alumne hauria resolt els quatre problemes.

–Li fa il·lusió poder anar a València?

–Sí, molta perquè podré conèixer gent i és un plaer poder representar Andorra. Crec que m’ho passaré molt bé perquè també farem turisme.

–Li han donat algun consell?

–Intentaré no posar-me nerviosa perquè he parlat amb altres alumnes que havien anat a la final i m’han dit que la clau és no posar-me nerviosa.

–Es veu amb possibilitats de guanyar?

–Crec que allà hi ha molt nivell i és molt difícil que guany, però sempre hi ha una mica d’esperança.

–Què és el millor de l’Olimpíada?

–El fet de poder relacionar-te amb gent d’altres escoles. A més, són mates però d’una manera més divertida. A Sant Julià vam fer una prova amb objectes de carrer. És més interactiu i participatiu que llegir un problema.

–Si les mates s’ensenyessin d’una altra manera, agradarien més?

–Segurament. Ara s’expliquen de manera més feixuga i no motiva tant. En canvi a l’Olimpíada són més problemes de lògica i no fórmules, encara que en algun problema hagis d’utilitzar les fórmules. És més divertit.

–És més fàcil veure l’aplicació en el dia a dia.

–Sí, exacte, perquè et posen problemes de casos quotidians i ajuda a veure que les mates serveixen per a alguna cosa.

–Animaries als companys a participar en aquesta prova?

–Sí, perquè t’obre moltes portes i t’ho passes molt bé. Si t’agraden les mates, és una experiència molt enriquidora.

–I també per conèixer gent d’altres sistemes, suposo.

–Sí. A la prova de grups ens barrejaven i així veies com resolien els problemes. Potser era una manera diferent i pots aprendre.