S’ha acabat l’escola i comencen els tallers infantils d’estiu. La Zoe i la Lucila, artista i optometrista respectivament, proposen una activitat diferent per a nens i nenes de 7 a 12 anys: una experimentació amb la percepció i l’art, del 2 al 5 de juliol al Lucila To Optometria i Teràpia d’Andorra la Vella.

–Quina és la proposta que fan als pares pels seus fills aquest estiu?

–El que la Lucila i jo, la Zoe, proposem és un taller en què tot s’estructura a partir del joc del Tangram. Intentem mostrar la part lúdica a partir de la creativitat visual dels nens, ja que ells són capaços de treballar des de totes les percepcions visuals. Es tracta de descobrir com entra la informació a través dels ulls d’una manera neurològica.

–En què consisteix aquest joc?

–El Tangram és un joc xinès de fa segles format per set peces geomètriques amb les quals es poden fer tot tipus de figures. Articulem una sèrie d’exercicis d’optometria i creativitat, des d’un punt de vista terapèutic, a través de diferents tècniques. Els nens fan el seu propi Tangram, de manera que s’adonen de la tridimensionalitat i l’art. El més important, però, és que quan surten del taller marxen amb la sensació d’haver fet un treball manual i haver fomentat la seva percepció visual. Creiem que és una alternativa lúdica, alhora que és un format experiencial que enriqueix els més petits.

–Com es combina joc, percepció visual i art?

–Fent-ho. Treballant en grup, amb parella i individualment, en diferents plànols i amb múltiples recursos i eines. Discriminar visualment és molt important per saber com ubiquem el que veien en l’espai.

–Com va sorgir la idea de fer aquest taller?

–La Lucila i jo fa molts anys que ens coneixem i ens entenem molt bé. Ella és una apassionada del tangramart i ho ajuntem amb l’art i els treballs manuals i plàstiques perquè els nens ho gaudeixin. Quan s’acaba la sessió, mai volen marxar i molts d’ells repeteixen en els cursos següents.

–Totes les persones tenim una creativitat innata?

–I tant! Absolutament tothom. No hi ha nen que no sàpiga utilitzar la seva creativitat i si es bloqueja d’alguna manera, jo l’ajudo a fomentar-la. La meva feina és treure el dubte i la por que ho estan fent malament.

–No sempre és fàcil trobar-la o conduir-la.

–No, però és important no frustrar-se. L’hem de saber canalitzar i després desenvolupar-la. Uns som més creatius visuals, altres auditius, altres en comunicació verbal...

–Tant nens com adults, com podem descobrir quina és la nostra qualitat creativa?

–A vegades necessitem l’ajuda d’un professional que ens desbloquegi i ens doni les eines adequades. Hem d’emfatitzar tot allò que és intrínsecament creatiu. A internet es poden trobar moltes pautes i informació al respecte, especialment, per fomentar la part dreta del cervell, que és la creativa. La música i la lectura aporten moltíssima creació en un mateix.