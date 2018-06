Mercè Canals (Sant Sadurní d’Anoia, 1965) és la directora de l’Escola Entreacte i una de les clowns que ha ideat l’escape room infantil que es fa avui al Museu de l’Electricitat, a Encamp.

–Com va sorgir la idea?

–Juntament amb Olga Armengol, des de FEDA ens van dir si podríem fer alguna cosa per a nens al museu, i els vam proposar un escape room.

–Quin serà el seu paper?

–Jo sóc la Bombeta i l’Olga la Xispa. Ho farem amb clau de clown. Els nens es quedaran tancats al museu i tindran una hora per poder sortir-ne. Hauran de passar per una sèrie de proves relacionades amb el que hi ha al museu i a banda i haurà una part teatral, en què hauran d’interpretar.

–Quin tipus de prova han pensat?

–Hi ha una mica de tot. Tot, relacionat amb coses del museu. Aprofitem la zona més interactiva del museu per ubicar gran part de l’escape room allà.

–A quin públic s’adrecen?

–A nens des de set anys. També hi haurà pares i mares que podran col·laborar amb els fills dins de cada grup per sortir del museu i fer que Andorra pugui tornar a tenir electricitat.

–Representa que s’apaguen els llums quan entren al museu?

–Sí, ells entraran al museu i de cop i volta s’apagaran els llums i apareixerem nosaltres. La història és que res científics han fet la broma de deixar sense llum el país i que només retornarà a la normalitat si els participants superen les proves.

–Què ha estat el més difícil d’idear el joc?

–Hem estat molts matins al museu analitzant tot el que tenen exposat i mirant què podíem utilitzar pel joc. També ha estat difícil pensar proves que puguin ser divertides per nens de diferents edats, i encabir-les totes en només una hora.

–És el primer ‘escape room’ que fa però té una llarga experiència com a ‘clown’.

–Sí, vaig participar al Festival de Pallasses, quan ens va dirigir la Pepa Plana. Anys enrera, també vaig fer un taller amb l’australiana Nola Rae.

–Introdueix els alumnes a aquesta disciplina a l’escola de teatre que dirigeix?

–De vegades sí que ho fem, perquè és un món bastant diferent al del teatre. Als nens els fa molta vergonya, però. I els molesta molt el nas, però al final s’acaben acostumant i no protesten.

–Es fomenta prou el teatre a les escoles?

–Es podria fomentar més, però ja n’hi ha que ho fem. Al col·legi Sant Ermengol jo ho faig des de fa anys com a extraescolar. M’agradaria que totes les escoles oferissin l’opció del teatre, ja no perquè sigui una assignatura més, sinó com a extraescolar. El teatre els ensenya a saber estar davant d’un públic i a treballar en grup.