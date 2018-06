Pepi Pintat va ser escollit dijous com a nou president de la Federació Andorrana d’Esquí. La nova junta directiva està formada per Patrick Toussaint com a vicepresident, a Lluís Ruiz com a secretari, per Jordi Pont com a tresorer i per Jordi Farré, per Jordi Argemí i per Joan Erola com a vocals. Albert Coma donava el relleu després de 18 anys al capdavant de l’entitat a una candidatura que es plantejava com a «continuista».

–Quins són els objectius de la nova junta?

–Com vam dir, és continuista. L’Albert Coma em va trucar perquè agafés el seu relleu i ho vaig fer amb il·lusió. La meva condició va ser abans de presentar-me, per conèixer el funcionament de tot, estar un any a la junta.

–Quins aspectes creu que s’han de millorar?

–Sempre hi ha coses a millorar, sobretot quan sents les juntes i veus les inquietuds dels esquí clubs i del que proposen. Hem de veure el què es pot fer, veure quines millores podem aplicar.

–De quins problemes estem parlant?

–Personalment, no considero que hi hagi problemes. Si que hi ha els econòmics perquè l’esquí sempre és car i, amb més diners, els esquiadors poden gaudir de més dies d’entrenament. Com més entrenes, millor ets. Després hi ha els temes de tecnificació.

–A part de les Finals de la Copa del Món, quins esdeveniments hi ha en ment?

–El repte imminent són les finals. De moment, hem anat als congressos però no volem pressionar per veure què ens pot tocar o què ens poden donar perquè hi ha el problema de Grandvalira. Ens agradaria veure una mica com queda la situació, i ,en funció d’això, demanarem Copes d’Europa o del Món. Cada dos tres anys lluitarem per agafar algun esdeveniment.

–Creu que el problema de Grandvalira pot suposar un daltabaix?

–No sé si pot suposar un daltabaix però ens preocupa la imatge que podem de cara a la gent de la FIS. Preferim no moure fils fins que es solucioni el tema.

–Com afronteu l’examen de les Finals?

–Amb moltes ganes i il·lusió. Hi ha un equip que ha demostrat que està molt preparat amb els actes que ha fet, malgrat que el temps no ens ha acompanyat mai. Als congressos de la FIS som un referent amb un èxit d’organització. Quan parlen d’Andorra tot són elogis.

–Ens podria fer una valoració de l’esquí nacional?

–Tenim resultats molt bons, sobretot amb esquí de fons. A més el Joan Verdú ens ha donat alegries. Hi ha gent que diu que no som tan bons però si t’hi fixes en detall, ha sigut una bona temporada. A tots ens agradaria que fos més, però en esquí, t’ho jugues tot en una baixada. A més, hi ha el tema de les lesions, que són molt perjudicials i que suposen un problema.

–Quines iniciatives es portaran de cara a la base?

–Ja està pujant amb esquiadors molt bons. S’ha demostrat que la línia actual funciona i que tenim bons esquiadors que estan allà al davant. L’important és donar bons dies d’esquí, una bona preparació física i bons stages.

–En què s’ha de millorar?

–Hem de mirar si es pot fer algun canvi. Ho farem amb el Carles Visa i el Patrick Toussaint, gent molt preparada. Sempre hi ha coses a fer.

–Quin futur té l’esquí del país?

–Positiu, però som els que som. Treure un campió del món no és fàcil.

–Confien en la mateixa subvenció per part del Govern dels altres anys?

–El pressupost encara no està tancat però treballem amb el de cada any.

–Necessiten més pressupost?

–Hem de buscar patrocinadors perquè l’esquí és molt car. Els invertiríem per fer millors stages i en tenir més dies d’entrenaments.