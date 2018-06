Lorenzo Burón (Puente Gentil, 1994) va fitxar pel Vallbanc FC Santa Coloma per a una temporada i ha disputat aquesta setmana el partit de la Lliga de Campions que va enfrontar als andorrans contra el KF Drita de Kosovo. El Vallbanc va perdre a la pròrroga per 2 a 0 en el partit de la ronda prèvia de la competició. Se l’anomena el Messi de la Lliga andorrana i ha jugat al CF Eldense, a l’UCAM Múrcia, a l’Águilas i a l’Atlético Saguntino.

–Com se sent després d’haver jugat un partit de la Lliga de Campions?

–Molt content, ha sigut l’experiència més maca que he pogut gaudir com a jugador. És una pena no haver pogut continuar però encara ens queda l’Europa League.

–Com ho va viure?

–Els primers dies estava un poc nerviós però quan vaig entrar al camp, ho vaig viure com un partit més. Vaig intentar jugar el millor possible. Era la Champions i no es juga cada dia.

–El proper pas és l’Europea League.

–Fa molta il·lusió perquè ja és amb el format normal d’anada i tornada. No és com el que ens van posar allà a Gibraltar.

–Com l’afronta?

–Amb moltes ganes. Esperem un bon resultat perquè l’eliminatòria no quedi sentenciada al primer partit i puguem gaudir de la tornada com ens mereixem. Sabem que serà un matx complicat, però la il·lusió mai es perd.

–Com és estar a les ordres de Marc Rodríguez?

–És un entrenador que vol transmetre als jugadors que no ens hem de rendir mai i que hem de creure en el joc que vol plasmar.

–Per què decideix venir a Andorra?

–Tenia ganes de sortir del país, viure una experiència forma d’Espanya i el fet de jugar competicions europees em va cridar molt l’atenció.

–Per quant temps li agradaria quedar-se a Andorra?

–Per ara tinc contracte per un any. Quan s’acabi la lliga, es veurà. Estic content d’estar a Andorra, és un país que m’ha sorprès molt.

–Com és la seva vida al Principat?

–Pensava que em costaria adaptar-me però ho he fet molt ràpidament, és un país molt tranquil.

–Com veu el futbol del país?

–Hem jugat dos partits contra els dos equips més forts de la lliga i he vist que hi ha un nivell de 2a B o Tercera. M’havien dit que no n’hi havia tant i si n’hi ha, m’ha sorprès gratament.

–Que n’espera extreure de l’experiència?

–Madurar futbolísticament i gaudir. Venir a Andorra és una oportunitat molt bona per a mi.

–Li diuen el ‘Messi de lliga andorrana’.

–No em veig tant Messi però tècnicament estic ben dotat i l’u contra u que tinc és molt bo. És un afalac.