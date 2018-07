Robert Linzarte ens traslladarà en el temps i ens farà sentir en primera persona com vivien els nostres avantpassats fa cent anys. Serà aquesta nit durant la visita als nuclis de la Mosquera i les Bons, l’objectiu de la qual és descobrir els racons i les històries d’un poble tradicional andorrà. L’activitat acabarà amb Manuel de Falla sonant a l’interior de Sant Romà de les Bons.

–Què veurem a la visita d’aquesta nit?

–Aquesta nit visitarem dos nuclis: el de la Mosquera i el de les Bons, que antigament eren dos pobles petits i separats d’Encamp. Visitarem les esglésies dels dos nuclis, passejarem pels carrers, veurem com eren les cases tradicionals andorranes i explicarem les seves característiques arquitectòniques i com vivia la gent i a què es dedicaven. Acabarem la visita amb un recital del gran compositor espanyol Manuel de Falla. Tot plegat és molt recomenable.

–Manuel de Falla és un bon punt final a la visita cultural.

–I tant! L’any passat ja vam apostar per donar un toc musical tradicional que acompanyés les visites, i a la gent li va agradar molt. A més, tot es fa en petit comitè i això és el més especial.

–Com eren els nuclis tradicionals andorrans?

–Eren nuclis petits amb les cases una al costat de l’altre. Eren com un formiguer o un panell d’abelles, tothom ajudava i col·laborava perquè era una societat molt unida, no com ara...

–Quin és el recorregut?

–A les 21.00 hores sortirem del nucli de la Mosquera. Deixarem caure el sol i passarem pels camins antics fins a arribar a l’església. Amb la complicitat de la nit farem sonar Manuel de Falla a l’interior de Sant Romà de les Bons.

–Es necessita reserva prèvia obligatòria?

–Sí, i encara estem oberts. Ara mateix tenim un 75% de reserves, i hi ha lloc per a una dotzena de persones més. Ens agrada fer-ho en grups reduïts per oferir una atenció més personalitzada.



–El concert és dins o fora de l’església?

–Si la meteorologia ho permet, sempre intentem fer-ho a fora, però el cert és que dins de l’església la música sona molt i molt bé. Les esglésies romàniques estan pensades per això i, de fet, si des de l’absis, on se situa el capellà, xiuxiueges alguna cosa, els que estan al fons de l’església se n’assabenten igual.

–A qui va dirigida la visita?

–A tothom que vulgui venir. És apte pels més petits fins als més grans. El que sí que recomanem és portar calçat còmode, ja que anirem pel camí antic.

–És més especial fer aquesta visita durant el vespre que de dia?

–Sí, les Bons té un encant especial. Si ja de dia, quan ets a dalt tens el poble als teus peus, és preciós, de nit amb les llums, l’aire fresc i la música, se’t posen els pèls de punta.