La Júlia té 14 anys i es mostra preocupada pels diversos tipus d’assetjament que pateixen molts adolescents. El curtmetratge que va fer amb nou companys més, No està sola, va ser premiat al primer Concurs de curtmetratges a les escoles sobre bullying, ciberbullying, grooming i sexting.



–Per què es van interessar pel ciberbullying?

–Perquè trobem que en aquestes edats hi ha molta gent que fa bullying i altres que el reben. Volem conscienciar que és una cosa molt forta i que no s’ha de fer.

–Havien vist algun cas de prop?

–Sí, alguns dels que van fer el curtmetratge han patit bullying.

–Així deu haver estat una experiència dura.

–No va ser fàcil. I a l’hora d’interpretar tampoc. Però la veritat és que et poses més a la pell del personatge i si realment ho has patit, és més fàcil actuar, encara que ens hauria agradat que a ningú li hagués passat.

–Havien tractat el tema a classe?

–Sí, és un tema que a l’escola tractem molt.

–Va ser difícil el procés per fer el curt?

–Va costar el fet d’organitzar tota la gent i el temps, perquè al final ens vam passar del temps i vam haver de retallar. Però quan al final veus que tot surt bé te’n sents molt orgullós.

–De tota la feina que van fer, que és el que li va agradar més?

–El millor va ser passar una bona estona amb els amics i que ho podíem fer tot nosaltres i veure de primera mà com és aquest món.

–Els curtmetratges són una bona eina per aprendre?

–Jo crec que sí, perquè els joves d’avui estem molt enganxats a la tecnologia i per tant és una manera de transmetre valors i que generi interès.

–Què creu que s’hauria de fer per acabar amb el problema de l’assetjament?

–Els curtmetratges són un bon recurs. Si vols actuar bé t’has de posar a la pell del personatge i al final, vulguis o no, vius de primera mà el què passa. Encara que sigui ficció, t’acabes conscienciant. Jo quan vaig actuar va arribar un moment que em vaig sentir malament. Encara que fos mentida hi ha parts que les has de fer realment, com les empentes o els insults. Quan penses que hi ha gent que ho pateix de veritat, et fa mal.

–Falta conscienciar, també, dels perills de les xarxes socials?

–Les xarxes són un potencial molt gran pel bullying. Penges una foto o envies qualsevol missatge i només amb això pots fer sentir mol malament a algú. Crec que molts joves no són conscients de les conseqüències.

–Els va fer il·lusió el premi?

–Sí, la veritat és que sí, perquè ho vam treballar molt i vam intentar fer-ho el millor que vam poder. Ens vam sentir molt orgullosos del nostre treball.