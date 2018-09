A 1.250 metres d’altitud, al cor de les muntanyes andorranes, hi ha el Club Hípic L’Aldosa que a més de les classes tradicionals, cada estiu ofereix excursions que potencien el turisme eqüestre al país. Un dels seus monitors, i jutge territorial de salt i TREC, Gilles Prouheze, fa balanç de la darrera temporada i comparteix la seva passió per l’equitació.

–Com ha estat la temporada de turisme eqüestre d’aquest estiu?

–Molt bona, tot i que una mica estranya per les tempestes, que sempre ens fan la guitza i ens impedeixen una bona previsió. Nosaltres sortim cada dia i si els visitants no saben segur que farà bon temps, no s’arrisquen.

–Quin és el recorregut habitual?

–Anem fins al Pla de l’Estany, en torn de matí i torn de tarda i pugem fins al refugi. És un recorregut molt bonic que no requereix cap preparació prèvia, de manera que és apte per a tothom. Tenim cavalls i ponis pels més petits també.

–Com és l’experiència de muntar a cavall enmig de la muntanya?

–Pugem a 2.100 metres d’altitud i des d’allà podem veure marmotes o falcons, una cosa que fa molta gràcia, sobretot als visitants estrangers. Podria afirmar que el 99% ha marxat súper content. És important assenyalar que les excursions a cavall permeten gaudir més i millor de les vistes, perquè no vas pendent de mirar a terra o caure. Nosaltres com a guies ja coneixem els llocs estratègics i sempre mostrem llocs secrets i la flora i fauna més salvatge.

–Com ha evolucionat el turisme eqüestre al país?

–Crec que, a la Massana concretament, en els últims anys s’ha fet molta divulgació, però nosaltres tenim molt clar que no volem créixer sense control. No podem invadir la muntanya, i la capacitat dels cavalls també és limitada. Muntar a cavall per la muntanya és un producte per gaudir de la naturalesa, si vinguessin turistes en massa, es perdria l’encant.

–Com garanteixen la bona salut dels cavalls?

–Mai fem servir els mateixos cavalls en els dos torns en un sol dia. Quan sortim ja sabem on hem de parar perquè descansin o beguin aigua. L’objectiu de l’activitat és prendre-s’ho amb tranquil·litat, per tant, mai demanem sobreesforços als animals.

–Quina sortida proposen de cara a l’hivern?

–Una passejada a galopades enmig de la neu inoblidable. Fa 29 anys que ens dediquem a això i els cavalls estan adaptats a les temperatures.

–Com és el dia a dia al Club Hípic?

–Ben d’hora donem menjar a tots els cavalls i, en grups de cinc, els fem pasturar. Al llarg del matí fem dos passejos i a la tarda dos més. Abans de sortir, evidentment, donem instruccions bàsiques i normativa de comportament als visitants i els equipem amb la màxima seguretat.