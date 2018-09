La xinesa Haiqing Yan ja porta un temps a Andorra com a consultora de diverses empreses, sobretot espanyoles, que mantenen relacions amb la Xina. Hi és perquè prefereix viure i treballar en un entorn natural. Ara bé, considera que la població andorrana no té massa coneixement sobre la seva cultura. Per això, amb el suport de la propietària de La Puça, oferirà un curs de cal·ligrafia xinesa a la llibreria entre els propers 15 de setembre i 11 d’octubre.

–Té un gran coneixement de la seva cultura?

–Soc d’origen xinès però he viscut durant bastants anys fora del país. Això m’ha permès adonar-me de la curiositat generalitzada sobre la Xina alhora que m’ha despertat interès per conèixer més a fons la meva cultura.

–Com va arribar a Andorra?

–Vaig estar quatre anys treballant a Mèxic i després vaig anar a Espanya per aprendre castellà i seguir estudiant. A través de la universitat, vaig exercir de comunicadora d’algunes empreses fins que em va contractar una consultoria per assessorar negocis espanyols sobre el mercat xinès. Entre els fundadors, hi havia interès per viure i treballar en un ambient natural, que vam trobar-lo a Andorra.

–Per què oferirà classes de cal·ligrafia?

–La cal·ligrafia és un art i crec que em permetrà ensenyar una mica de la meva cultura. A més, a Andorra hi ha molt poc interès i coneixement sobre la Xina, inclús de vegades corren idees errònies. Parlant amb la propietària de la llibreria La Puça, l’Anna Riberaygua, em va suggerir fer classes de cal·ligrafia perquè creia que podia ser un èxit.

–Vostè té la mateixa percepció?

–Jo acabo d’aterrar i no sé valorar-ho, però estic amb el dubte de si realment pot interessar. Tot i així, estic encantada de fer-ho perquè a través de la cal·ligrafia podré explicar molts altres elements de la meva cultura.

–Cal saber xinès per apuntar-se al curs?

–No és necessari; jo ja ho tinc en compte. L’escriptura xinesa són ideogrames, és a dir, la seva forma es manté fidel a la realitat. Per tant, l’ensenyament resultarà més senzill perquè jo explicaré l’origen dels caràcters i la seva evolució, mentre que la gent podrà percebre la seva bellesa i equiparar-ho a la pintura.

–Què sabrà la gent en finalitzar-lo?

–Els alumnes no només coneixeran un nou art, sinó que també hauran descobert uns caràcters; jo calculo que entre vint i trenta.

–Ja està cobert i tindrà continuïtat?

–Jo només vull deu persones perquè és la primera vegada que imparteixo un curs i vull fer-ho de la millor manera possible. Sembla que ja hi ha més de deu interessats i l’Anna volia organitzar-ne un altre, però jo ja li he dit que primer hem de veure com va aquest.

–Què vol aconseguir?

–Crec que el curs pot ajudar a millorar la personalitat... La cal·ligrafia permet estar amb un mateix i és una forma d’expressar-se i de comunicar-se amb la gent de fora, com succeeix amb la pintura.