Les crítiques a Tripadvisor els donen una puntuació de 5, és a dir, d’excel·lent. Malgrat que l’èxit recau en la seva llarga trajectòria en el senderisme, CM Experience també va obrint les portes de les rutes per la muntanya amb bicicleta elèctrica, una activitat que cada vegada té més adeptes. Segons el seu propietari, Jordi Colell, aquest és el futur perquè, assegura, el turisme està canviant.

–Que és CM Experience?

–Som una empresa d’aventura que oferim un servei personalitzat en un entorn privilegiat. A l’estiu tenim excursions de senderisme, en bicicletes o e-bikes, i a l’hivern fem raquetes de neu i esquí de muntanya. A la tardor aprofitem per descansar i preparar-nos pel canvi de temporada i organitzar les noves activitats.

–Com ha estat la temporada d’estiu d’enguany?

–El balanç és positiu. El juliol va ser fluixet però a l’agost hem remuntat perquè som una de les poques empreses del país que organitza excursions guiades amb bicicletes elèctriques, i aquesta és una activitat que cada vegada agrada més.

–Per on són les sortides amb les e-bikes?

–El 90% són a la nostra parròquia, a la Massana, i ens agrada que les activitats siguin properes. Tenim un allotjament al Coll de la Botella, la Borda Cremat, que ens permet fer una parada per descansar i esmorzar o berenar.

–Què diu el client quan acaba l’activitat?

–La majoria són turistes o nous residents que volen conèixer el país. També hi ha andorrans que aprofiten l’ocasió per provar per primera vegada una bici elèctrica, però tots marxen encantats. Crec que mai hem tingut un feedback negatiu.

–Combinen turisme amb esports, natura i activitats culturals, oi?

–Sí. Les nostres activitats inclouen visites a esglésies, degustació de confitures casolanes, gastronomia ecològica o sopars sota les estrelles. La gent que ve a fer turisme esportiu és molt familiar, no busca grans reptes, sinó gaudir de la natura i relacionar-hi altres activitats.

–I què és la Borda Cremat?

–És el nostre allotjament rural situat a 1870 metres d’alçada amb unes vistes panoràmiques de 360 graus. Durant l’hivern s’hi accedeix amb esquís o raquetes de neu, i sempre es va amb un guia acompanyant. És perfecte per gaudir de la natura amb tranquil·litat.

–Quina és l’activitat de més èxit de totes les que organitzeu?

–El senderisme és l’activitat més establerta i, quant a nombre de gent, és la que més practiquem. Però si mirem el creixement, hi ha una tendència a l’alça cap a les e-bikes i estic segur que encara anirà a més perquè la bici elèctrica és el futur. El turisme està canviant i nosaltres volem apostar per aquest canvi.