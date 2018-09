El Kökosnot és el restaurant de moda al Principat i el seu xef executiu, l’Erik Ríos, que es va formar a El Bulli de Ferran Adrià, ho sap. Per això, seran els grans protagonistes de la segona Gala Gastronòmica amb Gust Solidari que se celebrarà el proper 29 de setembre al restaurant que l’ha alçat a l’èxit. Ho farà de la mà de l’Andrés Riestra, xef corporatiu d’Alma Gastrònoma i organitzador de l’esdeveniment solidari, entre d’altres, que aquest any destinarà la recaptació a l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea).



–Com es gaudeix millor un plat?

–Erik: Posant tots els sentits. No només és el plat que et serveixen, sinó l’ambient, l’atenció i la companyonia. No hi ha vins bons o vins dolents: es tracta de viure una experiència. Ho és tot.

– Els assistents a la gala solidària viuran aquesta experiència?

–Andrés: Els sorprendrem. Degustaran la cuina de fusió del Kökosnot, innovadora i d’ avantguarda. Descobriran la cuina andorrana d’alt nivell.

– Poden avançar el menú?

–A: Volem que sigui una sorpresa. Només podem avançar que el sopar serà un còctel i que comptarà amb les millors matèries primeres. Hi haurà un speaker gastronòmic que explicarà tots els plats que servirem. També hi haurà música en directe i altres espectacles.

Com valoren la qualitat de la cuina del Principat?

–E: Boníssima.

–A: De primer nivell. Però està molt poc promocionada. S’ha de donar a conèixer més, tant per part de les institucions com els propis restauradors. Estem entre les millors cuines del món, la francesa i l’espanyola, i aprofitem el millor de cadascuna. A Andorra es menja igual de bé de com s’esquia.

–I això se sap?

–E: Sí, però hem de canviar de mentalitat.

– A què es refereixen?

–A: Hem d’educar als comensals, els hem d’ensenyar a que busquin i apostin per la qualitat. Així, a més, tindrem un bon turisme gastronòmic.

– E: El client no s’ha de conformar, ha de buscar que el sorprenguin. S’ha d’atrevir a tastar i a percebre textures i sabors nous i diferents.

–Destaquin el millor de la gastronomia del país.

–E: L’horta andorrana té un gust excel·lent, no ha d’envejar en res a les del sud.

–A: Hem d’apostar més pels productes locals, de kilòmetre 0. Fer-ho és l’excel·lència. Si ho fem també ajudarem a fer créixer el país.

–Completin la frase: cuinen perquè...

–E: Vaig néixer per això. No entenc la vida sense els fogons.

–A: Em fa feliç.