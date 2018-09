L’avi Ramon va comprar la primera torradora de cafè de tot Andorra. Era el 1947 i el gust del cafè que comprava no li feia el pes. Per això, va decidir torrar-lo i envasar-lo ell. Va ser un èxit que ha passat de generació a generació. Avui, Cafès La Brasilera està en mans del seu net, el Josep Tudel, que ha fet del negoci la seva passió.



–És bo el cafè que prenem?

–La cultura del cafè al sud d’Europa és baixa. Prenem el cafè amb llet o sucre, però un de bo s’ha de poder prendre sol.



–Però sol és amarg i regira l’estomac, oi?

–El gust ha d’agradar, per suposat. Però un cafè ha de ser aromàtic i caure bé. Perquè això passi ha de tenir poca cafeïna. La varietat robusta té tres vegades més cafeïna que l’aràbica, que és la de millor qualitat.

–El seu cafè és aràbic, doncs?

–Sí, prevalem la qualitat a la quantitat. Torrem el cafè els dilluns i es consumeix durant la setmana per a mantenir la seva frescor. Els cafès del supermercat poden haver-se torrat un any i mig abans consumir-se.

–D’on prové el seu cafè?

–Del tròpic, però no necessàriament d’Amèrica del Sud. Comprem el cafè en verd a l’Índia, si cal. És tot un repte adaptar-se a les collites, que depenen del clima. Per torrar un bon cafè fem una mescla d’orígens.

–Diuen que fer un bon cafè és un art.

–Ho és, però no només pel resultat final. És una cadena, que comença en l’origen: si la collita de cafè no és bona ja no hi ha res a fer. El torrat és fonamental per donar-li el gust i l’aroma desitjat. La màquina utilitzada també és important, com l’experiència del barista: no tothom sap fer servir correctament una màquina de cafè. Si la cadena es trenca en qualsevol etapa, el cafè servit no serà l’òptim.

–Com es diferencia un bon cafè d’un de dolent?

–Pel gust ja saps si s’ha cremat o no. Un bon cafè ha de ser aromàtic, i lluny de la creença popular, ha de tenir poca cafeïna. Quant més curt sigui, menys cafeïna tindrà. Quant més llarg, menys intens serà.

–Per què triomfen tant les càpsules?

–Permeten que tothom pugui ser capaç de fer un bon cafè. Tampoc requereixen una bona cafetera i són realment pràctiques.

–Té la torradora del seu avi?

–Sí, però ara torrem el cafè amb una més gran i moderna. Torrem fins a 900 quilos de cafè a la setmana. La velocitat del bombo i la temperatura de torrat són vitals.

–On es pot provar el seu cafè?

–El servim a l’hotel Tudel, a Escaldes-Engordany. Tothom pot venir a fer un cafè. També organitzem degustacions.



–Quants cafès pren al dia?

–Set o vuit. A vegades inclús nou. Curts de cafè, eh.