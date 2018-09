Adolfo Baines (Isaba, 1972) és l’entrenador de l’Inter d’Escaldes per aquesta temporada. Va ser porter professional durant 16 anys a equips com el Tenerife o el Getafe i va ser el segon entrenador i entrenador de porters al Nàstic de Tarragona. Ara assumeix, per primera vegada, les regnes d’un equip.

–Un projecte nou.

–Sí, un projecte que vol seguir creixent i que té com a objectiu consolidar-se a la primera divisió, i, a poc a poc, fer-ho en quotes més altes.

–Quin és l’objectiu de la temporada?

–Per naturalesa, som un equip ambiciós. Però som conscients que acabem d’arribar. Com diu el Cholo Simeone, «partit a partit». Sense renunciar a res, però sabent les dificultats de la lliga. Qualsevol equip et pot posar en dificultats, per tant, prefereixo ser caut i no parlar d’objectius. Hem de jugar 21 finals.

–Ja estan a dalt.

–Va costar molt tirar endavant al partit contra l’Ordino i va generar inquietud en l’àmbit defensiu. Hi ha molta igualtat en aquesta lliga.

–Recentment ascendits i volen anar a Europa.

–Tots els equips s’han reforçat i Europa és un al·licient per a tothom. Però arribar-hi no és fàcil. Vendre grans objectius a principi de temporada, és gratuït. Però per aconseguir-los, s’ha d’anar pas a pas.

–Què és el que més li ha agradat del projecte Inter?

–Ho definiria com un projecte que vol créixer fent les coses bé, fins i tot en l’àmbit no estrictament esportiu.

–L’equip s’ha reforçat molt aquesta temporada, per exemple, ha fitxat a Ilde Lima.

–Això diu molt de l’ambició que té l’Inter. Lima és un fitxatge molt important, és una institució i una peça bàsica per a nosaltres, un jugador que aporta contundència i serenor al darrere.

–És la plantilla que tenia al cap?

–Mai he tingut exigències. Estic molt content amb ella. Té un ventall de possibilitats molt ample, són jugadors molt versàtils.

–Com la definiria?

–Conjuga veterania amb joventut. Jugadors amb molta experiència i joves que tenen molta gana. La gana és el que et porta a aconseguir les metes que et proposis.

–Quines són les seves característiques com a entrenador?

–És la primera vegada que em poso al davant com a responsable d’un equip. M’agrada que el futbolista comparteixi la mateixa ambició que jo i que gaudeixi jugant a futbol.

–Què milloraria de la lliga andorrana?

–Hi ha moltes coses que es poden millorar. Hi ha ganes de canviar les coses. El què passa és que en entorns petits, aquestes ganes de canvi costen perquè la gent està acostumada a una manera de funcionar. En l’àmbit futbolístic, tinc la impressió que està tot per fer, hi ha molt de camí per recórrer, però és il·lusionant, és un fet positiu. Tenim l’oportunitat de construir cada cop un futbol millor. Per exemple, veiem una evolució en la selecció, una voluntat de fer millor les coses. Aquest fet s’hauria d’estendre a tots els actors del futbol nacional, i això inclou a la Federació.

–Va veure el partit contra Kazakhstan?

–Sí. I em va agradar molt aquesta resistència permanent que va mostrar. Quan ja estava tot perdut, va ser capaç d’arribar amb perill a la porteria contrària. Es van treure les pors. Van mostrar molta ambició.

–Com l’Inter?

–Sí, aquesta ambició del modest que es vol posar a l’altura dels grans.

–Què ha de millorar l’equip?

–S’ha de ser més constant en les fases de bon joc i s’han de minimitzar les distraccions defensives.

–El diumenge juguen contra el Vallbanc.

–Se’ls ha de tenir respecte. Vull mesurar les forces amb ells perquè ens donarà una idea del nivell al qual estem.

–Per què va escollir venir a Andorra?

–Quan un vol deixar de ser copilot i posar-se al volant, ha de començar en clubs modestos, disposats a donar-te una oportunitat. És un club, que com jo, vol seguir creixent. H