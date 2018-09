El jove català Andreu Paneque, de la Bisbal d’Empordà, acaba de rebre el primer ajut del Consell de la Terra per tirar endavant la seva recerca acadèmica titulada Els processos de professionalització de la política a Andorra. Després de fer un grau i un màster per formar-se en ciències polítiques, ara ja porta un any ficat de ple en el seu doctorat.



–Com decideix introduir-se en el món de la política?

–Per una banda, hi ha el meu interès per la política i per entendre com s’organitza el poder en la nostra societat, i per l’altra la meva passió per la docència.

–Per tant, l’objectiu era poder fer classes?

–A part del meu vessant acadèmic, també tinc una plataforma amb uns companys, Polititza’t, a través de la qual anem a les escoles per fer partícips els joves de la política.

–I per què centra la seva tesi en Andorra?

–Principalment, ha estat resultat del meu interès per la política de proximitat i de la manca de recerca en l’àmbit de la professionalització. A més, Andorra té la peculiaritat de ser un país petit però amb el poder d’un Estat nació.

–Què vol dir professionalització de la política?

–Jo estudio en quin moment els polítics andorrans han pogut començar a sostenir-se econòmicament a través d’aquesta professió.

–I quin coneixement té vostè d’Andorra?

–Ara mateix m’estic centrant a conèixer el màxim d’elements possibles sobre Andorra per entendre el procés de la política andorrana i les seves particularitats.

–Com està desenvolupant la tesi?

–El primer any vaig plantejar-me què volia fer i com. I ara ja he iniciat el treball de camp per anar escrivint diversos articles.

–Ja ha vingut a Andorra?

–Sí, i durant el primer any he estat en contacte amb l’IEA, que és qui m’ha donat a conèixer l’ajut del Consell de la Terra.

–Preveu contactes amb els partits?

–Molta de la informació puc exteure-la de les dades del Govern, però si veig que és necessari hi recorreré.

–La beca són 15.000 euros anuals durant tres anys. A què els destinarà?

–Bàsicament, a viure; em puc sentir afortunat perquè hi ha molt poca gent que pot basar la seva vida en la recerca.

–Quines hipòtesis s’ha plantejat?

–El primer que em pregunto és fins a quin punt la mida i el poder dels estats afecta la professionalització de la política.

–I creu que és així en el cas d’Andorra?

–Parlo des de la intuïció més que pels fets, però jo crec que sí que hi influeix.

–Veu una bona iniciativa la beca rebuda?

–El món de la investigació és complicat però necessari, per tant, animo les institucions públiques a iniciatives que vagin en aquest sentit; és molt bona decisió.