Toni Lao (Barcelona, 1984) milita a les files de la UE Sant Julià. Amb l’equip, ja ha aconseguit la Supercopa d’Andorra i arriba procedent del Badalona, de la Segona Divisió espanyola B.

–De Badalona a Sant Julià. Suposo que un gran canvi.

–Hi ha hagut canvis, està clar. El primer era un equip de Segona B i l’altre és de primera andorrana. He passat d’entrenar cinc o sis dies a tres. És diferent però jo sóc i aportaré el mateix.

–Ja porten un títol.

–Començar amb bon peu sempre està bé. Tenim objectius alts, això és l’important.

–Per què escull Andorra?

–Coneixia al míster i estaven interessats amb algú del meu perfil. Em va agradar el projecte i la gent que hi havia darrere.

–Anar a Europa és interessant, no?

–És l’objectiu en aquest club. Ja ho van fer l’any passat i aquest any ho voldrem repetir. És un caramel que a tots ens agrada.

–Va tenir altres ofertes?

–En vaig estar estudiant d’altres d’Espanya però aquest projecte em va agradar molt.

–Què és el que més li va agradar d’Andorra?

–Tenim un grup molt bo, no coneixia a quasi ningú i m’ha sorprès molt. Que l’equip estigui junt és el principal per fer un bon any.

–L’ha sorprès el futbol del país?

–La veritat és que només hem jugat dos partits i és d’hora per decidir el nivell. Tots els equips són competitius i no regalen res.

–Però el seu nivell si és molt alt i, de fet, ja són primers.

–L’objectiu és seguir estant el més a dalt possible. Tenim un equip compacte.

–La selecció d’Andorra fa un any que no perd i tots els equips, inclòs el Sant Julià, s’han reforçat com mai. Quina percepció li produeix aquest fet?

–A Andorra, s’està millorant molt i s’està augmentant el nivell de professionalitat. Això ajuda al fet que més gent vulgui venir i al fet que el nivell pugi cada any.

–Fer un pas més i guanyar la Lliga seria l’objectiu?

–Sempre és bo fer un pas més. Si l’any passat vam anar a Europa League, aquest any guanyar la lliga seria un objectiu gran.

–Com és la relació amb el cos tècnic i els jugadors?

–Estem units i som com una família.

–Com es compagina la vida personal i familiar amb la vida a Andorra?

–No és fàcil perquè tinc la família a Espanya. Vaig pujant i baixant, és el que he escollit. Estic jugant a futbol, és el que vull i això és l’important.

–Molts viatges amb cotxe, no?

–Sí però quan entrenem dies seguits, em quedo a Andorra. Són viatges relatius.