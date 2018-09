Amb l’excusa de «sap greu llençar-la», tots tenim roba acumulada a l’armari que sabem que no ens tornarem a posar mai més. I amb la intenció d’acabar amb aquesta tendència, l’Emma Jiménez i el Comú de la Massana ja fa tres anys que organitzen el Vide Dressing, un mercat de segona mà on es poden trobar tot tipus de relíquies. Serà els dies 5, 6 i 7 d’octubre a la Sala de la Closeta.



–Què és el Vide Dressing?

–És una iniciativa que va sorgir la tardor del 2015 entre un grup d’amigues que ens vam inspirar en els vide graniers de França. Aleshores vam tenir 15 expositores i ara en serem 54! Ha passat de ser una trobada en petit comitè a convertir-se en un autèntic mercat de segona mà de roba i complements, on també col·laboren quatre associacions benèfiques.

–La consolidació comercial ha fet néixer una part altruista, doncs.

–Exacte. Hi ha gent particular que porta la seva roba i la dona. Aquesta és la part que em fa sentir més orgullosa del Vide Dressing perquè és molt més que un mercat de segona mà.

–Quants paradistes hi haurà enguany?

–Perquè sigui còmode i proporcional a l’espai que tenim, sempre ens marquem com a màxim 40, però hem rebut tantes sol·licituds que al final serem 54. Com poder dir que no? Estem molt emocionades!

–Haurien de buscar un espai més gran...

–Sí, però aleshores hauria de ser exterior i a l’octubre mai se sap si farà bon temps o plourà i no ens podem arriscar. De moment, intentarem aprofitar tot l’espai i també estarem al carrer, sota els porxos.

–Qui hi pot participar com a paradista?

–Tothom qui ho vulgui. Oficialment, les inscripcions s’obren un mes abans i no posem cap mena de requisits. L’únic que demanem és que omplin una fitxa personal i fotos de la roba que tenen, tot i que no escollim les paradistes en funció d’això. Simplement ho fem per implicar-los més seriosament.

–Per què és important organitzar un esdeveniment com aquest a la parròquia?

–La Massana sempre ha estat una parròquia molt dinàmica i a finals d’any presentarem una pla de reactivació comercial i turística pel 2019-2025. Aquest tipus d’esdeveniment va més enfocat al resident que al turista i això aporta molta vitalitat.

–Com ha evolucionat l’experiència des de la primera vegada fins a aquesta última primavera?

–D’una trobada amb amigues ha passat a un esdeveniment en el que ve gent de totes les parròquies i tot tipus de públic.

–Fins ara, quina ha estat l’edició que ha tingut més èxit?

–La de la tardor 2017 va anar molt bé perquè vam canviar la manera d’exposar. Tenim a la Mercè que és experta en el tema i ens ajuda moltíssim. La primavera 2018 també va tenir molt bona acollida. Amb la del mes que ve esperem batre el rècord.