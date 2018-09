El MoraBanc s’ha renovat molt aquesta temporada i un dels seus fitxatges estrella és la del base Rafa Luz, que aporta direcció al joc tricolor.

–Com ha notat la seva adaptació a l’equip?

–Bé, crec que des del primer partit a l’últim he millorat molt. Ara entenc millor els sistemes, els companys, tot i que hem de començar encara. Hem de seguir creixent en el primer tram de la temporada.

–I amb l’entrenador i els companys?

–Hem entès la manera com vol jugar l’Ibon. Des de la primera setmana ja sabíem com seria el nostre estil: Defensar dur i en atac, tenir clares les opcions.

–Com ha anat la pretemporada?

–Molt bé. Guanyar la Lliga Catalana ACB va ser molt important per al club i per a nosaltres. Aquest fet suposa una motivació extra de cara a la temporada. Tenir només una derrota és important, però no canvia res.

–Què va suposar en l’àmbit personal guanyar aquest títol? Encara que sigui de pretemporada, és de prestigi.

–Sí, i tant. Sobretot si guanyes al Barça. És un rival important i és bo vèncer perquè demostra que fem les coses bé.

Luz: «El que més m’agrada d’Andorra són els paisatges, sembla de cine despertar-me i veure les muntanyes»

–Quina temporada espera?

–Doncs és complicat dir-ho. Al tenir tants partits és difícil imaginar com serà. Sens dubte tindrem alts i baixos però l’important és saber trencar-los com més aviat millor per arribar el més lluny possible a l’EuroCup i poder aconseguir la millor classificació a l’ACB.

–Però fins a on creu que pot arribar el MoraBanc?

–Tenim un equip per arribar lluny. És un conjunt més que suficient per passar de ronda a l’EuroCup. Pel que fa a la lliga, entrar a la Copa del Rei seria un bon repte per començar.

–Aquest any ha arribat a un equip que s’ha fet encara més potent si comparem amb el de l’any anterior.

–S’ha canviat bastant l’estil. És molt difícil comparar perquè hi ha mig equip nou i els nous hem vingut de diferents lligues. Seguim sent un equip fort i ho hem de fer millor que l’any passat.

Luz: «Tinc un ritme diferent del d’Andrew Albicy, ell és més ofensiu i jo, en canvi, sóc més defensiu, hi ha equilibri»

–És un equip amb molta varietat. Què aporta vostè?

–Intento ser agressiu en defensa i ser més controlador en atac. És un ritme diferent del d’Andrew Albicy, ell és més ofensiu mentre que jo sóc defensiu. Tenir aquest equilibri serà molt important per a l’equip.

–És això el que es buscava?

–Sí. Parlant directament entre els bases és cert que en teoria hauríem d’encaixar bé.

–Hi ha ganes de debutar?

–Sens dubte. Després d’un any que quasi no vaig jugar, tornar a Europa em fa moltes ganes.

–Què espera del primer partit?

–Serà molt dur físicament. Tenen jugadors que són molt bons en el rebot. Hem de fer molta feina.

–Com arriba l’equip mentalment?

–El fet de només haver patit una derrota ens fa que arribem amb il·lusió. Hem anat millorant cada partit que hem jugat i això és important.

–Què és el que més li agrada d’Andorra?

–Els paisatges. He comentat per les xarxes socials que sembla de cine el fet de despertar-me i veure les muntanyes.

–Com veu l’afició del MoraBanc?

–Estic segur que omplirem el pavelló quasi tots els partits. Compto amb l’afició.

–Què és el que més l’ha sorprès del club?

–Com es treballa de bé amb poca gent. No tenen molts empleats però tot funciona de meravella. Tothom fa que estigui molt còmode.

–Una bona decisió haver vingut.

–Jo volia tornar. Vaig tenir una xerrada amb l’Ibon i ja vaig acceptar. H