La quarta edició del concert infantil i familiar El bosc màgic d'en Floc a càrrec de Música en família, celebrat el dissabte a la sala Prat del Roure d'Escaldes, va exhaurir les entrades i va ser un èxit. Els tallers de música compartida per a nadons i infants que es faran aquest cap de setmana a la sala La Trapa de Sant Julià de Lòria també estan a punt d'esgotar totes les places disponibles. Anna Vega és l'alma mater d'aquest projecte i està bolcada en el despertar sonor i musical dels més petits.



–Què li ensenyen els nadons i els nens?

–Que hem d'estar obert a tots i que la seva etapa està en constant evolució. Per tant, la música també evoluciona. Els nens són esponges: el que senten i l'ofereixen és un tresor.



–Què troben els pares i els nens als concerts i els tallers?

–És important que en aquestes edats vibrin i participin. Per això, volem potenciar la comunicació no verbal i la música ens ajuda a aconseguir-ho perquè és la guia. Hi apareixen diferents estímuls sonors i ensenyem als nens a fer-los sonar, a què ballin amb ells i a trobar respostes. Si pretenem que mirin i observin, anem contra natura.



–Recomana que els nens aprenguin música de petits, com els que estudien llengües?

–La música és un llenguatge i qualsevol llengua té un punt musical: en la dicció, la pronunciació, la fonètica i el ritmes de les frases. És cert que a aquesta edat tenen més facilitat d'aprenentatge, però cal no oblidar que som éssers musicals per naturalesa. En l'etapa fetal, abans de néixer, només tenim contacte auditiu amb l'exterior.



–Aleshores, quina edat recomana per iniciar-se en els tallers?

–A partir de que les dones estiguin embarassades! Els fetus no faran una participació activa, però rebran molts estímuls. L'emoció i la vibració arriba a la panxa.



–Quins sons agraden més als infants?

–Com tots els gustos, són molt personals. El que és important és que sentin sons d'instruments acústics reals. No importa que el que escoltin sigui un acord major o menor, una melodia simple o una simfònica, sinó que sigui en viu. Així experimenten les vibracions dels sons.



–Tan diferent és escoltar-los en viu que fer-ho a través d'una gravació?

–Els nens no tenen bagatge i, per tant, no tenen la vivència ni l'experiència del que és escoltar instruments reals i en directe. Com que no la tenen, no poden empatitzar. Si saben el que és i ho viuen tindran sensacions físiques, no només un record, i sentiran empatia.



–Com és d'important la música en el nostre dia a dia?

–No som conscients, però la immersió en la música millora el nostre desenvolupament i aprenentatge. La música acompanya i també ajuda en l'àmbit cognitiu i emocional, neurològic i matemàtic, en la coordinació i en la psicomotricitat.