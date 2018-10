Dora Ildiko Kanizsa és una model hongaresa que es dedica a formar les noves cares de la indústria. És la directora internacional de l’Acadèmia World Top Model, situada a Itàlia.

–Com és l’acadèmia i quins objectius persegueix?

–Oferim a les noies la possibilitat de venir i rebre una formació gratuïta. Les preparem en tots els àmbits, no només els ensenyem com ser una model, també les eduquem perquè tinguin un comportament ètic i compartim amb elles experiències de vida. D’aquesta manera, no només seran bones models sinó que passen de ser noies a dones. És com una escola que les prepara per a la vida.

–Quins plans de futur tenen per l’acadèmia?

–A partir del 2019 volem expandir -la a escala internacional. Viatjarem a un país i hi estarem dues o tres setmanes, després marxarem a un altre. D’aquesta manera, no només donarem l’oportunitat a noies italianes o noies que visquin a prop, sinó que ampliem el focus a altres ciutats.

–Aleshores l’objectiu és oferir una oportunitat a totes les noies joves, a la nova generació de models. Actuen com a cercatalents?

–D’alguna manera sí, tot i que ens agrada molt més quan la noia no només és alta, guapa i té bon cos. La personalitat és molt important, sobretot per una noia que vol treballar en aquesta indústria.

–Volen lluitar contra la imatge estereotipada que les models són dones buides.

–Exactament, nosaltres volem trencar amb aquesta idea. També és important si la model té algun altre tipus de talent com cantar, ballar o actuar perquè d’aquesta manera té moltes més possibilitats. Les models poden treballar fins i tot al món de la televisió. Amb saber desfilar i fer sessions de fotos no n’hi ha prou, hi ha milions de noies guapes que volen entrar a aquest món.

–Quin tipus de relació tenen amb les noies?

–La relació és molt propera, totes som amigues. No és una escola on no ens coneixem, funcionem amb grups reduïts d’un màxim de set noies. Això fa que el tracte sigui més individualitzat i que les puguem arribar a conèixer millor. No només som els seus mentors, volem ser el seu suport en tots els sentits.