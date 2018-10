Fiori Tondi és l’alma mater del certamen de bellesa World Top Model.

–Com sorgeix la idea de crear aquest esdeveniment?

–La idea neix de la voluntat de crear un gran esdeveniment dedicat al món de la bellesa, i no hi ha res que representi millor la bellesa que una dona.

–Per què insisteix a dir que no és un concurs sinó un certamen?

–World Top Model pretén donar visibilitat i l’oportunitat de treballar a totes les seves participants, no només a la guanyadora. La nostra prioritat va més enllà de fer negoci, volem crear una sinergia que catapulti les models a escala nacional i internacional.

–Quines mesures exigeixen?

–El més important i el que és prioritari és l’alçada. Com a mínim han de fer 1,73 metres. Després ha de ser altiva, tenir una actitud particular. El que nosaltres volem és que les noies adquireixin l’experiència que els falta. Els oferim de manera individualitzada la possibilitat de formar-se i els ensenyem com s’han de comportar, com estar guapes i com posar davant la càmera.

–És important que les noies tinguin uns valors concrets?

– Amb ser guapa no n’hi ha prou, se les ha de valorar pel que són en l’àmbit personal. El que nosaltres volem és crear una sinergia familiar. La base de tot és l’estima i el respecte cap a les persones. Un cop s’ha establert aquesta base, es crea un bon feeling on totes són amigues.

–Hi ha competitivitat entre elles?

–Aquesta és la dificultat més gran. És complicat crear un equilibri on no existeixi la competitivitat perquè les noies són joves. Per això li donem tanta importància a aquesta atmosfera familiar. D’aquesta manera les noies se senten més còmodes i ens donen tot el seu potencial.