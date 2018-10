La romana Chiara Indino, de 20 anys, ha guanyat la 28a edició de World Top Model a Itàlia. Ara es prepara per a la final que es disputarà a la Xina el 15 de desembre.

–Com ha estat l’experiència?

–Fantàstica. He fet molts amics i he trobat feina gràcies a World Top Model. Ara em mudaré a Milà perquè l’agència Major, una de les més famoses de la ciutat, m’ha ofert treballar-hi. A més, he fet amigues de veritat i el Fiore és com un pare. Som una gran família i me’ls estimo molt.



–S’ha dedicat sempre al modelatge o ha treballat en altres àmbits?

–Sóc model des de fa cinc anys però vull estudiar arquitectura. Estudiar és molt important per a mi. Ser model no és fàcil, volen unes mesures concretes i és un món molt complicat, per això penso que si tinc èxit serà genial, però si no en tinc, no passa res.

–Personalment, què li ha aportat el certamen World Top Model?

–M’ha donat la possibilitat de créixer, madurar i aprendre.

–Hi ha molta competitivitat?

–No, l’ambient és més aviat relaxat perquè totes som amigues. Jo ho prefereixo perquè no sóc competitiva. Quan els veus com una família, et sents bé i treballes millor.

–Quins valors promou World Top Model?

–Amistat, sinergia, amor, felicitat i treball en equip.

–Per què va decidir presentar-se?

–En realitat tot va començar com un joc. Tots els concursos acostumen a ser iguals, m’hi presento i espero resultats. World Top Model és diferent perquè no és només un concurs de bellesa, és créixer juntes. Aquí he trobat una família.