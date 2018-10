La Teresa Suñé s’ocupa en el seu dia a dia d’una botiga de pàdel però des d’avui i fins al proper diumenge estarà present al Vide Dressing de la Massana, el mercat de roba i complements de segona mà on participarà per tercera vegada amb l’objectiu d’ajudar la gent oferint productes a un preu econòmic.

–Què ven en la seva parada?

–Jo hi poso roba, calçat i bijuteria meva, i també peces dels meus quatre fills.

–En perfecte estat?

–Són peces que potser m’he comprat per a una ocasió específica com un casament. Per tant, podríem dir que estan ‘seminoves’; almenys el que jo porto està net i impecable, res de foradat ni desfilat, o sigui que es pot reutilitzar.

–Aquesta és la finalitat del Vide Dressing?

–Els mercats de segona mà persegueixen la filosofia de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.

–I què l’empeny a participar-hi?

–Una raó és que acumulo molta roba que no m’acabo posant i aquest espai em serveix per treure’n algun benefici. I sobretot per ajudar la gent, ja que al final estàs fent un favor oferint aquests productes a qui està necessitat i li costa arribar a final de mes. De fet, aquests mercats van començar a sortir arran de la crisi econòmica.

–Persegueix un guany econòmic?

–No penso en els diners. De fet, són moltes hores al Vide Dressing i els meus preus oscil·len entre els cinc i els vint euros. I després tot el que no venc ho dono a Càritas.

–Hi ha molta varietat dins del Vide Dressing?

–Sí, en concret, molta varietat de marques. Algunes econòmiques i d’altres que menys, però això no vol dir que surti més car.

–Quines particularitats presenta el mercat de la Massana respecte als que ha pogut veure a fora?

–Aquest tot just està començant. Els de Barcelona, per exemple, es munten en un espai molt més gran i poden acollir des de parades, food trucks, animació... De tota manera, el de la Massana està funcionant super bé i la gent en surt molt contenta i amb ganes que es repeteixi més sovint.

–Per tant, la idea de comprar roba de segona mà està arrelant a Andorra?

–La gent ja no és tan reticent tot i que encara costa i de vegades sembla que els faci vergonya que els vegin comprant roba de segona mà. Però jo penso que la ciutadania cada vegada està una mica més oberta.

–La gent ve pensant en el concepte moda?

–Hi ha peces de roba que mai passen de moda. Tot i així, jo mateixa poso coses que potser em vaig comprar l’any passat o fa dues o tres temporades. A més, hi ha roba per a tots els públics, estils i gustos.

–Per què ningú es pot perdre el Vide Dressing?

–Més enllà que les peces són de qualitat, serveix per renovar-te l’armari de manera molt econòmica. Pots arribar a emportar-te moltes peces de roba a un preu molt reduït.