Durant 12 estius consecutius, nens i nenes sahrauís procedents dels camps de refugiats d’Algèria van venir al Principat a passar unes vacances. Aquest ha estat el primer any que «per problemes burocràtics» no han pogut venir i l’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí (Adsaps), responsable de la seva acollida, ha decidit dissoldre’s. Com a punt final, s’ha organitzat una caravana al Sàhara que es materialitzarà en un documental amb la seva presidenta, Lluïsa Hurtado, al capdavant.

–Per què han decidit dissoldre’s?

–Perquè si el Govern no dona els permisos perquè aquests nens puguin entrar al país, no tenim raó de ser.

–Quin balanç fa d’aquests 12 anys?

–Hem tingut moments de tot, però sempre ho hem resolt. El problema actual és que la solució no passa per les nostres mans.

–Com va sorgir la idea de muntar una caravana fins al Sàhara?

–Va ser una idea meva que vaig proposar a un periodista i un càmera professional i vam decidir plasmar-ho en un documental.

–Què veurem en el documental?

–L’organització del comboi que durà medicaments, aliments i material escolar. Volem donar a conèixer la situació del poble sahrauí perquè és un poble oblidat. Són 200.000 refugiats que no estan de moda. El documental serà la realitat al 100%.

–Com s’hi pot col·laborar?

–De moment estem buscant un local on guardar tot el gènere i quan el tinguem iniciarem una campanya de captació. Esperem que sigui ben aviat.

–Quan marxaran?

–Estem en contacte amb la Delegació del Sàhara a Catalunya perquè hem de marxar amb un mínim de condicions de seguretat. Potser després de Setmana Santa.

–Per què ha estat (i és) tan necessari que els infants vinguin a Andorra?

–Perquè durant dos mesos fugen dels camps de refugiats, passen revisions mèdiques i aprenen altres cultures. Si no surten de la seva realitat, no reben cap educació i sense educació, mai podran abandonar la pobresa.

–Què ha fallat perquè això ja no sigui possible?

–El Govern. Ells només havien de fer els visats i per temes burocràtics els nens no han pogut venir. Mai ha tingut gens d’interès pels sahrauís.

–Què li demana al futur govern?

–Que sigui més sensible, però l’Associació ja no hi serà, o jo no en seré la presidenta. El Govern només ha de facilitar el permís d’entrada al país. Els sahrauís no els costa ni un euro.

–És frustrant que col·labori més el govern d’Algèria que el d’Andorra?

–Molt frustrant i més quan veiem que aquests mateixos nens no tenen problemes per entrar a Catalunya. Això demostra que si aquest estiu els sahrauís no han pogut venir a Andorra és únicament perquè el Govern no ha volgut.