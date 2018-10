La fi del creixement turístic al país, el Cirque du Soleil, la possible desaparició de Grandvalira, el nou reglament de classificació dels establiments o la formació del personal. La directora de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Sarah-Jane Giménez fa un resum de la situació actual del parc hoteler del país i planteja nous reptes.

–Amb l’estiu finalitzat, quin és el balanç?

–Aquest estiu ha estat més fluix que els anteriors perquè veníem d’una tendència de creixement contínua i el creixement no és etern. Quan s’ha crescut tant, en algun moment s’ha d’aturar.

–Andorra ja no pot créixer més, turísticament parlant?

–Crec que ja hem arribat al màxim, sí. Hem tingut èpoques d’ocupacions molt bones, motivades per la inseguretat dels països àrabs del Mediterrani i la crisi econòmica que ens ha beneficiat pel turisme de proximitat.

–Quines són les previsions de cara a aquest hivern?

–Pensem que seran bones, molt semblants a les de l’any passat. Aquest hivern estem tranquils, el pròxim dependrà de la marca Grandvalira, sobretot pels mercats més llunyans.

–Quina és la tendència actual del sector hoteler?

–Ara tenim una competència que abans no teníem com són els allotjaments turístics. És clar que un apartament surt millor de preu que un hotel i des de la UHA hem promogut que es regulin els allotjaments turístics per tenir una competència justa i legal.

–El turisme d’autocaravana també està en auge. Què suposa això pels hotels?

–Si les autocaravanes s’aparquen als càmpings, no ens suposa cap problema perquè la majoria de càmpings d’Andorra forma part de la UHA. El que sí que hem detectat és que sovint l’entrada de vehicles al país no coincideix amb l’ocupació, de manera que a la nit molts aparcaments (sobretot els de les pistes) s’omplen d’autocaravanes. Aquesta gent no està regulada i no paga impostos i això pot crear conflicte, a més de suposar un perill de seguretat pel país.

–Què suposa realment el Cirque du Soleil per Andorra i el sector hoteler?

–Creiem que és un projecte molt interessant perquè un juliol s’ha convertit en un agost. Les nostres queixes no venen pel circ sinó per la gestió de la venda d’entrades perquè creiem no hem tingut un tracte just.

–Com és la relació entre la UHA i el Ministeri de Turisme?

–Molt bona. No ens podem queixar.

–Una altra associació hotelera demanava més implicació per part del Ministeri a l’hora de gestionar venda d’entrades d’esdeveniments com el circ.

–Sí, nosaltres també estem d’acord, perquè aquesta feina la fa Andorra Turisme. Creiem que el Ministeri s’hauria d’implicar més perquè potser no té la informació necessària per controlar la gestió. La comunicació és fluida, però la gestió no és tan bona. Hem de pensar que el circ s’acabarà i s’haurien de fer més activitats a banda, per no dependre exclusivament d’una.

–Com afectarà la crisi de Grandvalira als hotels?

–Encara no ens creiem que Grandvalira desaparegui. Pensem que es trobarà una solució perquè tot i que sigui un negoci privat és una marca de país i si es dissol, tots sortirem perdent. Ara s’està començant a negociar la touroperació de l’hivern de l’any vinent i aquesta incertesa és molt preocupant. La notícia és mundialment coneguda però de moment ningú sap com ens afectarà.

–Hi ha hagut algun feedback per part dels touroperadors estrangers?

–No. Tot està en standby. Des de la UHA pensem que és més problema de la marca que de domini esquiable. Les pistes tindran la mateixa qualitat, però el què ens preocupa és la imatge Grandvalira.

–El gerent d’Andorra Turisme va dir que els mercats ja estan buscant altres destinacions. Vostès també tenen aquesta percepció?

–La majoria dels clients que s’allotgen a Andorra són de proximitat, i estic convençuda que aquests no els perdrem. La nostra preocupació se centra en els mercats nòrdics, que són els que estan disposats a fer més quilòmetres per venir al domini esquiable més gran d’Europa. Si perdem la marca, les pistes hauran d’entrar en competència de manera individual amb, per exemple, Baqueira Beret o la Molina. Ara per ara, Grandvalira no té competència.

–En el nou reglament d’allotjaments turístics es valorarà molt les instal·lacions i els serveis. Temen la reputació en línia?

–No. És més, la reputació en línia pot afavorir a petits hotels que fins ara no podien puntuar estrelles per manca d’instal·lacions. Si pels comentaris a internet assoleixen més d’un 8,4 poden aconseguir una valoració més positiva.

–Des de la UHA calculen que un 5% dels hotels podrien arribar a perdre alguna estrella.

–Sí. Creiem que el percentatge serà baix perquè els hotels estan fent un gran esforç per mantenir la categoria. Els que la perdin, creiem que serà perquè els hi suposa una despesa massa gran i els hi surt més a compte perdre una estrella que fer reformes.

–Quina serà l’obra o millora més habitual entre els hotels del país?

–La UHA engloba des de pensions i residències a hotels de cinc estrelles. És difícil saber quina serà la més comuna, però bàsicament es tracta de petites reformes com canviar les cortines de la dutxa per mampares o afegir més ítems a les habitacions. Amb la nova legislació hi ha molts petits detalls que puntuen, com oferir una cadira de rodes o tenir un desfibril·lador. Tot plegat serà una millora general en el parc hoteler d’Andorra i això és positiu pel país.

–En què consisteixen les inspeccions pilot del Ministeri de Turisme?

–Són inspeccions que s’estan duent a terme fins que entri en vigor el reglament i que no sancionen. Està bé perquè guia els hotels i els diu què haurien de canviar per mantenir les estrelles que tenen actualment o millorar la seva qualitat en el servei.

–Però no té res a veure amb la figura del Mistery Guest.

–No. El Mistery Guest s’utilitzarà en cas que un hotel no estigui d’acord amb la puntuació en línia que rep. Llavors el Ministeri enviarà una persona d’incògnita que s’instal·larà com un client més per valorar els serveis.

–En quina situació es troba el projecte de transmissió de coneixements?

–L’engegarem a principis del 2019 i el que pretenem és que sigui una formació interna dins la UHA. Es tracta d’una transferència de coneixements entre els mateixos membres associats. Per exemple, si un hotel té molta bona reputació en línia, podrà venir i explicar què és el que fa per aconseguir-ho i compartir-ho amb els col·legues.

–El sector hoteler ja ha sortit de la crisi?

–Basant-nos en els historials d’ocupacions, creiem que sí. Va haver-hi uns anys que la llei de l’oferta i la demanda ens va obligar a abaixar els preus per aconseguir més ocupació, però a poc a poc ens hem recuperat i hem tornat als preus d’abans.

–Quina opinió genera a la UHA la construcció d’un aeroport a Andorra?

–És un projecte molt ambiciós, tenint en compte la mida d’Andorra i que ja comptem amb l’aeroport d’Andorra-La Seu, però nosaltres no tenim ni estudis ni estadístiques i no ho podem valorar.