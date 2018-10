Acaba una temporada d’estiu en què reconeix que les xifres no hauran estat tan bones com les de l’any passat, però tot i així no es preocupa. Considera la proposta del Cirque du Soleil com a vigent i amb recorregut i defensa la implantació d’una taxa turística al país.

–Les crítiques cap al Cirque són constants. Consideren que el projecte encara té recorregut?

–El Cirque és un model que, honestament, crec que no n’hi ha un de millor. Crec que no existeix, jo no el trobo. El repte aquest any era difícil. Vam estar cinc anys amb Scalada, malgrat que havia nascut per dos anys. En aquest cas sí que no tenia més vida i havia arribat el punt de crear un concepte nou, com Diva, i teníem el repte de saber què passaria. I resulta que segons les enquestes a la gent li ha agradat més! El 80% de la gent ens diu que el motiu principal per venir és el Cirque i més del 90% diuen que els agrada el concepte. Per tant, és terriblement injust parlar d’un model caducat. Estem en un període amb eleccions properes, però a banda de la crítica m’agradaria tenir alguna alternativa.

–Si l’espectacle ha agradat, continuaran amb aquesta línia?

–Veient l’èxit, és altament probable. Però això es comença a treballar a partir de l’octubre. Si vam tenir la capacitat de mantenir Scalada durant cinc anys com un espectacle viu, Diva és una línia a seguir, però sempre necessita adaptacions perquè la gent es cansa.

–El ministre Camp va ser crític amb la implicació el sector hoteler a l’hora de vendre les entrades.

–Andorra Turisme es gasta molts diners en aquest espectacle i és un risc perquè si no funciona, seré jo o el ministre qui haurem de donar explicacions. Així que tenint en compte el compromís tan gran d’Andorra Turisme i del Govern, alguna vegada sorprèn que no hi hagi més hotels que hi apostin i s’involucrin en la distribució de les entrades. Al cap i a la fi tot això que fem és per a ells. Al final l’esforç ha de ser de tots per fer les coses bé.

–El Comú d’Andorra la Vella vol canviar d’ubicació l’espectacle. És viable a curt termini?

–La primera vegada que va venir el Cirque es van anar a veure 15 o 16 llocs diferents i l’idoni era el Parc Central, perquè anava en la línia del projecte que vam crear. Entenem que hi ha un problema pel tema del pàrquing, però no és nou, fa sis anys que dura. Una altra cosa és la disponibilitat de l’espai, que ja és més preocupant. Però ara no tenim cap alternativa on càpiga el Cirque. Si el comú troba el lloc, estarem encantats.

–S’ha pensat en alguna alternativa per si s’ha de canviar?

–De moment no, el Govern no disposa de terreny i les alternatives han de venir del comú. Està clar que no anirem fora del centre d’Andorra la Vella o Escaldes. Em consta que el comú està preocupat i nosaltres també, però en realitat el problema serà a partir del 2020.

–És a dir, per al 2019 està assegurat Cirque i hi ha acord per fer-lo al Parc Central. El problema vindrà després.

–Sí, el 2020 és la incògnita, perquè també hi haurà un canvi de Govern. Si fos una decisió nostra, hi hauria continuïtat, però pel que apostarà el nou Govern no en tinc ni idea.

–El recinte multifuncional haurà quedat al tinter.

–El projecte l’hem treballat i està definit com hauria de ser, però no hi ha pressupost ni ubicació. Un país com Andorra, amb una necessitat absoluta de tenir turistes i ser creatiu, no es pot permetre no tenir un recinte multifuncional. Personalment crec que hi ha dos reptes de futur: fer el recinte multifuncional i posar una taxa turística.

–És absolutament necessària la taxa?

–És l’única manera de poder créixer en comunicació.

–De quina quantitat parlaríem?

–Un o dos euros per persona és una xifra suficient per promoure més i tenir més pressupost per Andorra Turisme. No hi ha altra opció.

–S’ha parlat amb el sector?

–Sí, s’ha parlat amb la Unió Hotelera i hi ha gent que hi estan d’acord i altres en contra, sempre passa. Però no és un no rotund ni molt menys. És lògic que el consumidor vulgui pagar menys, però hi ha un pla definit de què es pot fer amb aquests diners i quines són les necessitats. A més, hi ha molts destins que tenen taxa.

–Serien diners per fer més promoció.

–Estem comunicant molt a França i Espanya, sobretot a Catalunya, però molt poc al Regne Unit, Alemanya o Holanda i el retorn que tenim és indubtable. El que més funciona en aquest moment i el que pot tenir més futur és el turisme i no podem comunicar més perquè no tenim més diners. No podem sacrificar coses que fem per comunicar més perquè seria injust per les coses que funcionen.

–I buscar la col·laboració dels privats?

–Pots demanar al sector privat que inverteixi, però és un tema intern, d’accionistes. I per tenir més turistes, Andorra Turisme ha d’invertir més diners i l’única manera de tenir més ingressos és la taxa turística. Només per tenir una idea: Port Aventura gasta 20 milions d’euros en màrqueting. Andorra Turisme té 17 milions de pressupost per fer-ho tot, però el pitjor és que la segona empresa privada que més inversió fa és Grandvalira i no sobrepassa el milió d’euros.

–Cal preocupar-se per la davallada de turistes?

–Crec que les dades d’aquest any són pitjors que les de l’any passat. Però és que des del 2012 hem pujat en més de 700.000 turistes. Les dades que hem tingut fins ara han estat tan positives que arriba un moment que és difícil pujar més. Ens estem malacostumant a una situació molt bona i de fet, els ingressos per habitació han pujat. Amb tot, crec que no hi ha motius de preocupació per dir que a partir d’ara entrarem en decadència. És una situació puntual.