Judith Arbós, preparadora física i reeducadora funcional del centre Vitalsport farà una conferència aquesta tarda (19.30 hores) a la FAAD per parlar sobre l’exercici físic en malalts d’esclerosi múltiple.



–És habitual que pensem que exercici físic i esclerosi múltiple són dues coses incompatibles?

–No només amb l’esclerosi, hi ha molta gent que pensa que l’exercici físic és incompatible amb moltes coses quan és tot el contrari. L’exercici físic ajuda en moltes coses i té molts beneficis, per tant s’ha de promoure molt més del que es promou.

–Quins beneficis té en el cas de l’esclerosi múltiple?

–L’activitat física, en aquest cas, ajuda a combatre la simptomatologia dels malalts, a part dels beneficis en general que té l’activitat física en si. Per exemple, tenen problemes per caminar o de coordinació; si treballem això, amb exercicis podem millorar la deambulació. O l’alineació corporal, també es pot corregir. Igualment es pot ajudar a superar la sensació de fatiga.

–Els exercicis s’han d’adequar al grau en què es troba la malaltia?

–Completament. Dins de l’esclerosi múltiple hi ha diferents maneres que progressi la malaltia, els pacients són diferents i a cadascú l’afecta de manera diferent. Per tant, quan fas classes s’han de personalitzar.

–En estadis inicials de la malaltia, com pot ajudar?

–Hi ha una cosa clara: l’activitat física no cura, per tant, remetre-la és impossible. Però amb activitat física ajudem a millorar la qualitat de vida. A més, en una fase inicial és fàcil caure en la inactivitat perquè estàs desanimat, trist i costa pair això pot portar un altre deteriorament físic aliè a la malaltia.

–Hi ha alguns exercicis més beneficiosos que altres?

–En general, l’activitat física és bona tota sempre que es faci bé. Si la fem malament, pot ser molt perjudicial. Per tant, cal adaptar-la a l’estat anímic i a les mancances físiques. Jo recomano, en general, fer un treball complet, de manera equilibrada i correcte.

–S’ha de comptar sempre amb un preparador físic o ho poden fer els familiars?

–Com deia l’activitat física s’ha de fer bé, per tant és recomanable començar amb un preparador. Però l’altra part de la meva feina és aconseguir que la gent aprengui a fer les coses correctament perquè al final siguin independents i ho puguin fer ells.

–Hi ha recursos suficients a disposició dels malalts?

–Gens. Sempre es diu que l’activitat física és necessària i, en canvi, som els grans oblidats. Ningú ens cobreix ni ens promou, i no ho dic només pels malalts d’esclerosi múltiple. Jo em dedico al món de la rehabilitació i estem totalment descoberts. L’activitat física pot ajudar a deixar de prendre medicaments, per tant, s’hauria de promoure molt més.