Rufi Rubio és membre de Voluntaris d’Andorra des del 2005 i des d’aleshores no hi ha esdeveniment que se li escapi. Ha contagiat l’entusiasme al seu marit, que l’acompanya sovint i ha creat un bon grup d’amics amb altres voluntaris.



–D’on li ve aquesta fal·lera per ser voluntària?

–Estic apuntada als Voluntaris d’Andorra i faig tots els esdeveniments que hi ha al país on puc col·laborar.

–Tots?

–Sí! Normalment, només si no soc al país no hi vaig.

–Els té contats?

–Ui, no, perquè n’hi ha molts, eh! Vaig començar el 2005 amb els Jocs dels Petits Estats. He estat al Cirque du Soleil, a Assandca, a diferents curses, tots els que són sense ànim de lucre, jo els faig.

–I com va entrar al món del voluntariat?

–Demanaven gent i a mi sempre m’ha agradat ajudar als demés i soc molt social, m’agrada el contacte amb la gent.

–Quin ha estat l’esdeveniment en el qual li ha agradat més participar?

–Doncs el Territori Special de l’any passat i aquest mateix any amb els Special Olympics.

–Per què aquests i no uns altres?

–Aquesta gent et dona moltíssim a canvi de res. Són molt agraïts, fins i tot només amb un somriure ja estan molt contents, t’abracen molt, a més, i a mi, això, m’omple molt.

–I en aquests 13 anys de voluntària, ha aconseguit arrossegar alguna persona propera?

–Sí, el meu marit i bastants amics. Però sobretot el meu marit perquè vaig començar jo però ens agrada anar a tot arreu junts així que va començar.

–En la seva experiència com a voluntària, quin és l’esdeveniment més multitudinari que ha viscut?

–Jo diria que el Cirque du Soleil, La Vuelta i el Tour. Tots aquests mouen molta gent.

–Quines funcions fa?

–Depèn de l’esdeveniment, amb els Special estava a la taula d’inscripcions i per a la Vuelta vigilant que els espectadors no envaeixin els llocs de competició.

–Com es coordinen?

–Hi ha un nucli de voluntaris gran que repeteixen en els esdeveniments, aleshores és més fàcil. Primer, ens avisen per telèfon d’on hem d’anar i després, el dia de l’esdeveniment, ens veiem unes hores abans per dir-nos el lloc exacte i la funció. També depèn de la teva capacitat de paraula, si se’t dona bé tractar amb gent o prefereixes un lloc més discret.

–En tants anys de voluntària, ha fet un grup d’amistats?

–Sí, tenim un grup d’amics perquè comparteixes moltes hores i interessos. Realment, els voluntaris són gent especial.