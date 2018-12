Mentre respon les preguntes, el Pasqual Cusidó (El Vendrell, 1950) està acabant de fornejar polvorons. Després de tota una vida dedicada al món de la pastisseria, i malgrat estar jubilat des de fa temps, sap que en totes les dates assenyalades, li toca preparar les postres. I ell està encantat.



–Com van els polvorons?

–Molt bé. No són gaire complicats de fer, però sí que s’han de treballar i es necessita els utensilis adequats. També faig torró.

–Vostè està jubilat des de fa anys. És un defecte professional això de seguir cuinant?

–És clar, és el què em toca! I arribarà Reis i farè el tortell! I per Sant Joan, la coca. Sempre que hi ha una diada especial, sé que he de cuinar o, com a mínim, fer les postres.

–I per la Castanyada, és el responsable del curs de panellets a la Casa Pairal de la Massana.

–Sí, i sempre tenim molt d’èxit. A més, aquest any van venir infants que es van barrejar amb la gent gran i va ser molt bonic.

–Troba a faltar la seva època de pastisser professional?

–Sí. Per això faig aquests cursets. M’hauria agradat molt poder fer un de polvorons, però a la Casa Pairal no tenim els recursos necessaris per cuinar tanta gent alhora.

–Avui és la nit de Nadal. Què no hi podrà faltar a la taula?

–A casa nostra sempre fem l’escudella tradicional i un pollastre de corral que ens regala la consogra amb moixernons.

–I de postres?

–El tronc de Nadal, típic andorrà. A Espanya no s’estila tant, però aquí no hi pot faltar mai! A més de polvorons, torró, neules... I cava, és clar! I per Reis, que ningú s’oblidi del tortell.

–El fet de tenir un pastisser a casa, fa que l’àpat principal quedi en un segon pla i tothom esperi les postres?

–És que a les postres no se’ls hi acostuma a donar la importància que realment tenen. Moltes vegades vaig a dinar a restaurants i m’espatllen tot el menjar amb unes postres molt simples. Quan hi ha un bon àpat, les postres han de ser el colofó.

–El secret d’un àpat especial, doncs, són unes bones postres?

–Exactament. I més en un dia com el de Nadal. Com a pastisser, puc dir que l’èxit d’un bon menú són les postres.

–Quines són les seves postres estrella?

–Jo sóc molt de xocolata i m’encanta el pastís Sacher, tot i que és una mica difícil de fer.

–Podria desvelar-nos un secret de pastisser a l’hora de fer unes bones postres?

–Utilitzar sempre productes de qualitat i posar-hi molt de carinyo. També és molt important seguir la recepta al peu de la lletra. Així com els cuiners poden treballar a ull, nosaltres no.