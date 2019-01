Podem Andorra va ser un dels principals impulsors de la manifestació que el passat 17 de desembre va congregar un miler de persones en una mobilització sense precedents, clamant a favor dels drets socials i laborals. La seva cara més visible, Joan Seguí, fa un una valoració de la protesta, «més enllà de prendre nota, com el Govern», i assegura que després d’anys al carrer escoltant la ciutadania, estan a punt per entrar a formar part del Consell General en la pròxima legislatura.

–Hi ha un abans i un després en la manifestació del 17 de desembre?

–Nosaltres tenim clar que el poble ha enviat un missatge de descontentament i que hi ha dues Andorres: una que viu molt bé i una altra que viu malament. A més, el missatge indica que els que viuen bé ho fan a costa dels que ho passen malament. Des de Podem Andorra fa anys que intentem incentivar la gent i ara es comencen a veure els resultats. Recordem que no fa tant, vam fer una acampada a la plaça del Poble pel dret a l’habitatge i ja hi van passar 800 persones. La manifestació del 17 de desembre va ser una pluriprotesta i això ha fet que moltes persones se sentissin identificades amb una sola causa com és el canvi al país.

–Va ser la primera però no la última.

–El poble ha de sortir al carrer i fer sentir la seva veu. Avui es repetirà la manifestació, aquest cop per la llei de la Funció Pública. Evidentment, nosaltres serem a la rereguarda, juntament amb els sindicats, donant suport als treballadors, que actualment estan patint.

–Què els van semblar les diferents reaccions polítiques?

–Ens agrada molt que hi hagi aixecaments de consciència. És a dir, tenim perfils polítics de diferent índole, entre els quals hi ha progressistes però una mica adormits i acomodats en el seu càrrec. La manifestació els va despertar i celebrem que s’hagin adonat que la població parla i diu coses.

–I quines expectatives tenen per a la trobada d’aquest vespre?

–Esperem, com a mínim, repetir l’èxit de l’anterior, però sabem que l’horari ho dificulta una mica perquè a les 19:00 hores encara hi haurà gent treballant. Volem que sigui una pluriprotesta que reclami els temes socials que resten pendents.

–En el seu discurs de Nadal, el copríncep episcopal no va fer cap menció a la manifestació, si bé va animar a recolzar els més desfavorits. Què els va semblar?

–La posició de l’Església és de cocció lenta, sempre processa la informació a poc a poc. Esperem que algun dia arribi la reacció i que sigui propera a la població. Vives va fer molt mal amb la seva declaració d’«andorrans importats» i ara té una oportunitat d’allargar-los la mà. És possible que no fes cap menció a la manifestació perquè també hi havia un col·lectiu que reclamava els seus drets i la despenalització de l’avortament i per aquest motiu no es va voler involucrar amb la resta de manifestants.

–Quina és la posició de Podem Andorra respecte al coprincipat i l’avortament?

–Nosaltres tenim claríssim que l’avortament ha de ser lliure i gratuït. Això dels tres supòsits està molt bé, però la potestat del cos de la dona és únicament d’ella i les administracions no poden decidir. Molts països ja han superat aquesta etapa i Andorra ha de seguir per aquí.

–Perilla el model d’Estat?

–No té per què. S’ha de mecanitzar per fer encabir la despenalització de l’avortament dins el coprincipat. A nosaltres, el Bisbe no ens fa nosa, però la voluntat popular de la ciutadania mana. A més, una cosa és que el Bisbe sigui cap d’Estat com a persona, i l’altre que ho sigui com a Església. Qui som nosaltres, els homes i el Bisbe, per decidir què vol fer una dona amb el seu cos? Això és masclisme pur i dur.



–Hi haurà llista nacional de Podem Andorra?

–Bé, no podem desvelar res. Només diré que no és fàcil perquè quan demanem un cap de llista, tothom s’amaga. Ningú vol compartir el mateix espai amb gent tan de dretes amb polítiques ràncies. Tant de bo finalment tinguem una dona.

–Això vol dir que creuen en les llistes paritàries?

–Sí. Acció Feminista demana llistes cremallera, és a dir home, dona, home, dona. Però això només es pot fer si tens la possibilitat. La nostra llista és la que és.

–A la protesta, Adrià Ortuny va tenir molt d’èxit entre els manifestants.

–Sí, és un noi jove molt vàlid i molt motivat que es va sentir molt identificat amb nosaltres durant l’acampada. Nosaltres volem que els membres de Podem se sentin part de la família i tothom té via lliure i iniciativa. L’Adrià formarà part de la llista, però ja veurem qui és el cap.

–La idea és anar en solitari, sense aliances, oi?

–Nosaltres tenim molt clar quins són els partits progressistes i tenim amb ells alguns punts d’unió. Cadascú timoneja el seu vaixell, però tots volem arribar al mateix port que és el perfil de canvi d’Andorra. Per exemple, en el document que vam entregar al Comú d’Andorra la Vella per notificar la manifestació, es veu perfectament qui es va responsabilitzar: Podem Andorra, USdA, SAT i PS. A última hora també s’hi va afegir SDP. Això ja presenta un perfil... D’altra banda, la manifestació va deixar clar que hi ha molta gent que vol que en la pròxima legislatura no estigui present DA, per tant, la unió que es pugui fer per arribar al mateix port pot ser molt àmplia, sense comptar amb els partits rancis.

–Què inclourà el seu programa electoral?

–Moltes idees renovadores amb els aspectes carques d’aquest país. El programa surt d’allò que vol gent.

–I què vol la gent?

–Això ho desvelarem quan presentem el programa. Però nosaltres sabem què vol la gent perquè hem sortit al carrer i hem parlat amb la ciutadania de tu a tu. Només estant al carrer es pot treure un programa, des dels despatxos és impossible.

–Quin és el canvi més gran que proposen?

–Només diré una paraula: equilibri.

–Quina evolució ha tingut Podem Andorra des dels inicis fins avui?

–La frase més repetida entre la gent és «ja era hora que algú digués les coses clares». La feina de Podem no només és escoltar la gent, sinó que també volem canviar el perfil de pensament. I això a quatres famílies no els agrada.

–Què els sembla la implicació dels joves andorrans en política?

–Nosaltres vam fer un estudi que demostrava que la població que té entre 18 i 30 anys no vota, perquè o passa de la política o, directament, no hi creu. Des que nosaltres ens vam formar com a partit polític, crec que el jovent s’està despertant i té ganes de canvi i una prova és la manifestació del 17 de desembre.

–Quina és la seva visió d’Europa?

–L’Europa actual dista molt de la idea original d’Unió Europea. Cal anar amb compte perquè el perfil europeu marca una sèrie d’impostos que a Andorra no ens calen, però també té coses bones com el subsidi real d’atur i les ajudes a l’habitatge, que aquí ni tan sols existeixen. Si anem a Europa, anem a totes. No s’hi val fer creure que s’hi ha d’anar només per ajudar els bancs i pels fons de l’FMI. Però com les polítiques de DA són de dretes i opaques, ningú sap que suposa. Ni la ciutadania ni la resta de partits polítics amb representació parlamentària.

–Què opinen de l’afectació al país de les protestes de Catalunya i França?

–Tothom té dret a manifestar-se i ens sembla bé, però potser no toca que ens facin la punyeta afectant la nostra frontera o l’accés al país.

–El moviment de Podem ja és imparable?

–El nostre moviment és imparable des del començament perquè tenim les idees molt clares i som el que la gent vol. Tant de bo arribi un dia en què no fem falta.

–Quin suport tenen de Podem Espanya?

–Som partits molt pròxims i estem en contacte permanent i ens veiem sovint.