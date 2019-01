El Jordi Sànchez (Barcelona, 1982) és un dels molts catalans que té el costum de visitar Andorra per les festes. Ara feia gairebé una dècada que no acomplia la tradició: ha viscut des del 2009 a Corea del Sud i des de fa 14 mesos viatja pel món acompanyat només d’una motxilla de 40 litres i de la seva parella, la Hyekong. Aquest Nadal, han trobat el temps per visitar la família.

–Com va sorgir la idea de deixar-ho tot i dedicar-se a viatjar?

–Després de vuit anys amb una vida estable a Seúl, ens vam engrescar i vam decidir que la millor manera de veure món a llarg termini seria deixant les feines, vendre-ho gairebé tot i marxar de casa.

-Quant de temps porten viatjant i per on?

–Vam començar a l’octubre del 2017 a Okinawa, Japó. Vam seguir amb Taiwan, Vietnam, Cambodja, Laos, Tailàndia, Índia, Sri Lanka, Oman i Emirats Àrabs Units.

-Quin és el seu equipatge?

–Portem dues motxilles de 40 litres de capacitat. Hi portem unes 4 samarretes de màniga curta, i un parell de llarga més gruixudes. Un o dos pantalons curts, un de llarg i 4 mudes de roba interior. I una jaqueta d’aquestes fines contra el vent. També portem ordinador portàtil, mòbils, càmera, carregadors, cables, llibre electrònic. Ah, i un parell de jocs de cartes per jugar.

-Tot el tema d’electrònica és necessari?

–Venim de carreres de comunicació i sempre hem documentat els nostres viatges amb fotos i articles. Quan ens vam endinsar en aquest canvi de vida vam crear el bloc Lifetime Travelmates i els seus corresponents perfils a les xarxes.

-Què és el que més l’ha sorprès de l’experiència?

–El sistema de castes i de matrimonis per conveniència de l’Índia ens va impactar molt. També ens va sobtar la cordialitat i hospitalitat dels llocs menys turístics com Cambodja, Laos o Sri Lanka.

-Com i on viuen durant el viatge?

–Intentem allotjar-nos amb gent del país, fem molt couchsurfing, que a part de l’estalvi en allotjament ens aporta una experiència única convivint amb gent d’allò més interessant. També fem algunes feines de voluntariat que proporcionen allotjament i àpats. I últimament estem fent bastant housesitting que és un sistema amb el que anem a cases de gent que té animals i ha de viatjar per uns dies i els cuidem els animals i la casa durant la seva estada fora.

-Creu que és una persona diferent després d’aquest any viatjant?

–Viatjar et canvia. Depèn de quins llocs o quina gent coneixes, et posa al teu lloc. Diria que m’he tornat més frugal. Viatjar amb motxilla petita et limita bastant i t’ensenya a prescindir de moltes coses. Ara que estem a Europa i en les dates que estem, veig molta gent com boja per gastar diners en coses innecessàries, quan en realitat, es necessita ben poc per viure feliços!