Bernat Lomero (Encamp, 1997) és membre de la Federació Andorrana de Natació i del C. N. Lleida. Ha participat en els Mundials en piscina curta de Hangzhou i posseeix el rècord d’Andorra dels 50 papallona. El seu germà, Tomàs també és nedador.

–Bat rècords d’Andorra i suma fites. Quina ha estat la més important fins ara?

–El meu major èxit és poder seguir millorant amb l’edat que tinc perquè vaig començar tard i era el nedador més fluix. Molta gent de la meva edat està estancada i jo, en canvi, tinc molta sort de poder estudiar, treballar i de seguir practicant i millorant.

–Quin és el principal objectiu per a aquest any 2019?

–Ja hem anat als Mundials de curta i el que vull és anar als del juliol.

–Com arriba aquesta afició per la natació?

–Feia esquí i futbol sala amb l’equip de l’escola i un cop vaig acabar, com que al meu germà, el Tomàs, se li donava molt bé la natació, a mi també em van enganyar. Així, els dos ens vam canviar al club d’Encamp i cada dia ens va anar agradant més.

–Quina relació esportiva té amb el seu germà?

–Fora dels entrenaments, a part de burxar-nos entre nosaltres, hi ha rivalitat. Ara només entrenem amb les concentracions de la Federació. Els dos ens revisem una mica.

–Quan fa el salt a l’elit?

–Quan vaig arribar a estudiar a Lleida, que és a on vaig començar a entrenar molt més i a on cada any he anat millorant, bastant més del que m’esperava.

–Què li aporta nedar?

–Tranquil·litat, em serveix per enfocar els problemes d’una altra manera.

–Com s’arriba a decidir per papallona?

–En un principi, era el que pitjor se’m donava, no m’havien ensenyat a nedar papallona. A poc a poc, he anat veient que amb aquest estil em surten les millors marques.

–I ara vol seguir creixent en aquesta modalitat?

–Sí, però el problema és que els 50 no són olímpics. És interessant millorar-los, però l’any que ve ho he de fer en els 50 i 100 lliures o en els 100 papallona per anar als Jocs Olímpics. El primer objectiu és el Mundial d’aquest estiu.

–Les mínimes estan lluny?

–De les mínimes B, estava a prop, però encara em queden un parell d’anys per aconseguir-les.

–Quins són els teus nedadors referents?

–Els èxits de l’Hocine Haciane ens han arribat a tots, ens han marcat, i internacionalment, Michael Phelps.

–Quins plans de futur té?

–Per aquest any, si la FINA em confirma la beca a la qual opto, la idea és marxar als Estats Units, a un dels seus centres d’entrenament per assolir la mínima pel Mundial. Això seria durant aquest mateix mes. H