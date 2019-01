La Fatima Costa és portuguesa i des de ben petita li ha agradat molt cantar. Per això, s’ajuntava amb altres nens i nenes de la seva edat per anar de casa en casa cantant Janeiras. Quan va crear-se la coral de cantaires de Janeiras dins del grup de folklore de la Casa de Portugal, ara ja fa catorze anys, no va dubtar a apuntar-s’hi per poder reviure aquella experiència. Aquest dissabte comencen la ronda de cada any cantant Janeiras a l’església d’Encamp.

–En què consisteix la tradicional cantada de Janeiras?

–S’ajunta un grup de persones que va de casa en casa, o també a alguna església, a cantar diverses cançons per donar la benvinguda a l’any nou. I en alguns llocs ens reben amb alguna cosa per menjar.

–Aquest és el mateix format que mantenen a Andorra?

–Més o menys és igual; aquí som unes 25 persones i en comptes d’anar de casa en casa anem als llocs on ens criden, sobretot esglésies o centres comercials, però alguna vegada també ens han demanat d’anar a domicilis particulars o a bars.

–Com trien el repertori de cançons?

–Tenim unes cinc cançons i si bé les lletres són sempre les mateixes de vegades sí que canviem la música.

–Toquen en directe?

–Sí, portem diversos instruments: la concertina, el ferrinho, la pandereta i el cavaquinho.

–Vostè és la solista del grup. Li agrada el protagonisme d’aquesta figura?

–Ho disfruto molt perquè des de petita m’ha agradat molt cantar. I, per exemple, quan anem a esglésies com la d’Andorra la Vella que estan plenes de gent és encara més emocionant. I, com que som dins d’una església, aleshores intento no cridar tant i cantar més suau.

–El dissabte comencen actuant a l’església d’Encamp. Per on passaran després?

–Circulem per totes les parròquies. Aquest any també anirem a Ordino, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i un cop més acabarem amb la cantada a la catedral de la Seu d’Urgell.

–El públic portuguès no deu fallar. Però n’hi ha d’altres perfils?

–Sí, també hi ha gent del país a qui li agrada les Janeiras i quan ens veu es queda a escoltar-nos.

–Porten els vestits tradicionals portugesos?

–Sí, les dones vestim una camisa i una faldilla llarga amb davantal, el mocador del cap i la manteta. I els homes, camisa, pantaló, el gorro i també una samarra.

–Assagen sovint?

–Cada divendres a la nit ens trobem per assajar, sinó és una pràctica que es va perdent. I aprofitem per compartir una estona plegats.

–Aquesta és la tradició més esperada de l’any per als portuguesos?

–Sí que és la festa principal, però després durant l’any el grup de folklore seguim actuant i, per exemple, ens conviden a cantar Janeiras a les residències o a ballar en d’altres indrets.