Eva Vilarrubla, de 35 anys, ha estat sempre molt vinculada al bàsquet com a jugadora i entrenadora. Ara és ambaixadora de la iniciativa Her World, Her Rules que pretén doblar el nombre de federades. També és mestra de segon de primària a l’Escola Sagrada Família d’Escaldes-Engordany.



–Com van rebre la iniciativa?

–Que la federació comptés amb l’Alba i amb mi per ser les ambaixadores de la campanya, va ser una gran notícia. Com a projecte per captar les jugadores és molt ambiciós. Nosaltres hem sigut jugadores i sabem què és lluitar perquè hi hagi més noies. Tinc ganes de tirar endavant i d’implicar-me al 200%.

–Quina és la situació actual del bàsquet femení a Andorra?

–Hi va haver una època en la qual sí que comptàvem amb equips. Però, el fet que a partir de la categoria júnior hagin de marxar a estudiar a fora afecta la seva continuïtat perquè juguen a França o Barcelona i ens quedem amb molt poques jugadores. A més, com que hi ha tants esports, les nenes tendeixen més a jugar a futbol o a fer esquí i rítmica. No és tan habitual jugar a bàsquet però, quan ho proven, s’enganxen.

–Com creu que serà en un futur?

–Crec que, si el programa funciona, pot haver-hi un gran planter i podrem crear equips competitius. Si tenim un equip júnior, li podem donar la continuïtat a l’equip sènior. Aquesta iniciativa és la base d’un futur, si va bé podrem tenir bàsquet i contagiar a les nenes. Si no aconseguim una millora, això naixerà i morirà el 2019.

–Quins valors promou el bàsquet?

–Te’n podria dir mil. A mi m’ha ajudat a créixer com a persona: des de ser més cooperativa, superar obstacles i frustracions, l’amistat, la companyonia, el respecte...

–Amb la repercussió que té el bàsquet a Andorra, sorprèn que les nenes no s’animin.

–S’ha d’insistir més, costa que s’enganxin. Crec que els nens es veuen reflectits en el primer equip perquè està a l’ACB. La imatge d’una jugadora atrauria més les noies, per això les ambaixadores i les entrenadores intentarem transmetre que les dones també podem jugar a bàsquet, igual que els nois.

–Creus que afecta el fet que el bàsquet s’hagi vist històricament com un esport d’homes?

–El tema masculí sempre hi serà, però ara hem de marcar la diferència i treballar per trencar aquest estigma.

–La campanya busca empoderar la dona.

–Ja sabem que els nois, per les seves condicions físiques, donaran més espectacle que no pas les noies pel tema de les esmaixades, per exemple. Però les noies també juguem a bàsquet i podem fer bons partits.

–Quina rebuda ha tingut la iniciativa?

–El missatge ha arribat i a la gent li agrada. Queden impactats amb les frases dels cartells i les fotos són molt maques. Ho estan rebent bé, tot el que he sentit és positiu. Ens desitgen que vagi molt bé.