Adrià Antequera (Andorra la Vella, 1998) ha fitxat per l’equip d’hoquei de l’Espanyol, que juga a Primera Catalana, on és tercer, lluitant per l’ascens. És internacional absolut amb la selecció.

–És un fitxatge molt especial, no?

–Sí, i tant. Més que especial, és inesperat. No m’ho esperava, em fa molta il·lusió aquest projecte.

–Com va arribar?

–L’Espanyol va contactar amb mi després de veure que amb el Ripollet no estava jugant amb el primer equip. Em van convèncer després d’explicar-me el projecte.

–És un nom important.

–Sí, té repercussió i això afecta.

–Per tant, quin és l’objectiu?

–L’objectiu és pujar a Nacional. Ara per ara, anem tercers a la lliga. De cara als play-off, ho veig bastant bé i ser primers, és probable. Encara depenem de nosaltres mateixos.

–I a més, es trobarà a l’Andorra HC. Deu ser especial.

–Això sempre. Ja em va passar quan jugava a Caldes i va ser bestial. Ara, tornar a Andorra, encara em fa més il·lusió.

–Jugar a l’Espanyol és l’objectiu a curt termini. En un futur, li faria il·lusió vestir la tricolor?

–Sí, aquesta il·lusió sempre hi és. Amb el grup que tenim de la selecció, podríem fer alguna cosa gran com pujar l’Andorra a Nacional.

–Com arriba la seva passió per l’hoquei?

–Va ser pel taller d’hoquei a l’escola. Em va començar a agradar i des d’allà no he parat. La passió ve quan un gaudeix fent un esport. I he acabat donant-ho tot per l’hoquei.

–Què li aporta personalment?

–Primer de tot, nous companys i amics. En l’àmbit esportiu, em fa créixer com a persona i com a jugador. També m’agrada el fet de lluitar per un objectiu, de no rendir-se mai.

–Com compagina els estudis amb la competició?

–Ara estudio per ser auxiliar de veterinària. Requereix un gran esforç, però a l’ESO i al batxillerat ja vaig aprendre a compaginar els estudis amb els entrenaments i els partits dels cap de setmana. Els que som d’Andorra ja estem acostumats a viatjar i, al final, ja no és gaire difícil.

–A més, cal afegir els compromisos internacionals. Quin és l’objectiu amb l’absoluta?

– Guanyar el Mundial B. Ho veig molt possible perquè tenim grup amb seleccions que tiren, però que es poden guanyar si ens ho prenem seriosament. Ho podem aconseguir.

–Què li demana al futur?

–Poder seguir jugant a hoquei i poder trobar-nos, en un futur, tots els jugadors de la selecció a l’Andorra per aconseguir un objectiu maco i fer alguna cosa especial.