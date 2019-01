Amb 25 anys, l’Inka Bellés és guia de l’empresa CM Experience. Ells són els encarregats de fer les sortides guiades amb raquetes de neu que organitza el Comú de la Massana cada cap de setmana per descobrir l’entorn natural.



–Quin objectiu persegueixen amb les sortides?

–Intentem barrejar exercici físic, contacte amb la natura i cultura. És una mica un mix de tot això. I també, sobretot, que la gent s’ho passi bé. Com que hi ha molta gent de fora també intentem que entenguin d’on venim i com era l’Andorra d’abans.

–La gent agraeix aquesta part més divulgativa?

–Sí, moltíssim. També és una mica el que es busca anant amb un guia. Estan molt contents que els expliquis tant a nivell de fauna com de flora, com de cultura. A més, a l’hivern és més delicat anar sol.

–Així deu ser la manera que la gent s’atreveixi a sortir a la muntanya en una època que els costa o quan no tenen prou coneixements per fer-ho sols.

–Exacte. A l’hivern la qüestió afegida que pot fer més por és el tema de la neu. Hi ha qui té por o no ha agafat mai unes raquetes i el fet d’anar amb un guia els dona seguretat. També ve molta gent que no ho ha provat mai i per un primer cop sempre s’agraeix que t’expliquin com funciona i si t’agrada, llavors pots continuar.

–Deia que hi ha gent que no ho ha provat mai. Són sortides per a un públic familiar?

–Hi ha molta gent que ve amb la família o fins i tot grups que una part esquia i l’altra no. Llavors el que tenen de bo aquestes sortides és que tothom les pot fer. Són molt accessibles perquè és com caminar, és fàcil.

–Així no cal tenir un gran nivell de forma física?

–No. Tothom que pugui caminar i que tingui a partir de 6 anys pot venir a fer raquetes. És un punt molt positiu que la gent agraeix molt, perquè poden fer una activitat alternativa a esquiar i s’ho passen molt bé. A més, estàs en contacte amb la natura i al final, aprenen, s’ho passen bé i també fan exercici, que també és important.

–Què és el què li agrada més d’aquesta proposta?

–Als que som d’aquí ens agrada que els de fora coneguin la nostra cultura i el que m’agrada a mi és poder-ho compartir i que la gent sempre ve predisposada a passar-s’ho bé. És una feina agraïda.

–Comentava que hi ha força gent de fora. Però es troben amb gent del país que també ho volen provar?

–Sí. A més, nosaltres intentem anar variant les excursions, perquè no siguin repetitives. Canviar de zona, explicar coses diferents. Les zones on més anem són la part de Beixalís i la part de Pal cap al Cardemeller o a Setúria. En funció de la meteorologia escollim una part o una altra, així les excursions mai són iguals.